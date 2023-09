La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie lance une nouvelle campagne de financement pour offrir des soins vétérinaires aux pensionnaires.

Des dons monétaires sont réclamés afin de pouvoir financer les soins vétérinaires offerts à tous les animaux.

Nos ressources financières sont mises à rude épreuve ces derniers mois et dernières années en raison des besoins médicaux de nos pensionnaires. Beaucoup d’animaux arrivent au refuge dans un état de santé qui est précaire. Ils nécessitent parfois des soins vétérinaires d’urgence et des traitements médicaux qui peuvent être coûteux , explique la porte-parole de la SPA de l’Estrie, Alexane Bégin.

Cette dernière remarque que les frais liés aux soins vétérinaires ont augmenté de façon significative dans les derniers mois. On a vu nos frais en matière de soins vétérinaires doubler dans les trois dernières années, présente Alexane Bégin. Nos prédictions pour l’année 2023 sont de 600 000 $ , et ce, seulement en soins de santé pour nos animaux. Ça ne comprend pas tous les autres soins qu’on offre également.

À la SPA de l’Estrie, on croit fermement que chaque animal mérite de recevoir les soins vétérinaires nécessaires.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse de ces coûts, selon la porte-parole de la SPA de l’Estrie. Premièrement, on voit une hausse du nombre d’animaux à la SPA . Il y a donc plus d’animaux dont on doit prendre soin. Il y a également des animaux qui arrivent avec des besoins plus particuliers, que ce soit du point de vue de la santé ou du point de vue comportemental. Certains animaux vont aussi rester plus longtemps à la SPA de l’Estrie parce qu’ils ont certains défis ou parce que la demande d’adoption est en baisse dans les derniers mois, surtout depuis le retour à la vie normale après la pandémie.