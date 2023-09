Le Festival des insectes a reçu des milliers de visiteurs cette fin de semaine à l’Hôtel Rimouski dans le cadre de sa tournée provinciale.

L’exposition ambulante met en valeur plus d’un millier d’arthropodes comme des insectes, des arachnides, des crustacés, des mille-pattes, mais aussi des reptiles et des amphibiens. Les curieux étaient même invités à manipuler des araignées et des scorpions vivants.

Les insectes appartiennent à un grand groupe d’animaux appelé arthropode. Ils tiennent ce nom parce qu’ils possèdent des pattes articulées et parce qu’ils sont formés d'un exosquelette, soit une carapace qui les protège. Comme ils n’ont pas de colonne vertébrale, ils font ainsi partie du groupe des invertébrés. On compte notamment les arachnides et les cloportes parmi les arthropodes. Source : Espace pour la vie

Le fondateur du festival et propriétaire de la Bibitte mobile, Pierre-Olivier Ouellet, a visité 40 pays pour y récolter toutes sortes de spécimens qu'il présente au public. Il achète également certains insectes en ligne. C’est en train de devenir un musée à grande échelle , blague-t-il.

Dans sa grande collection, on retrouve des espèces exotiques, mais aussi qui proviennent du Québec. Cette année, la thématique est celle du Pérou. Il s’agit du 40e pays que le fondateur du festival a visité.

J’avais comme rêve d’attraper des agrias, des papillons multicolores rarissimes qui se tiennent dans la canopée. Ils sont difficiles à trouver , témoigne-t-il.

Le festival visitera notamment Gatineau et Saint-Georges de Beauce dans les prochaines semaines. Pierre-Olivier Ouellet tient à se déplacer aux quatre coins du Québec pour faire connaître les différents insectes aux jeunes.

De moins en moins, on connaît les insectes. On les respecte plus qu’il y a une dizaine d’années par contre, mais les gens sont moins enclins à les toucher par rapport à avant, fait-il valoir. Les jeunes ont moins tendance à jouer avec les insectes, dans les champs, dans les forêts.

Selon lui, il existe une méfiance qui s’est installée au sein de la population envers les arthropodes alors que plusieurs malades, tropicales ou non, sont causées ou transmises par les insectes. On entend parler de plus en plus de la maladie de Lymes , souligne-t-il.

Or, pour M. Ouellet, les arthropodes jouent un rôle majeur dans le maintien des écosystèmes.

Au Québec, on parle de 23 000 insectes différents. Ils sont partout. Si on veut que les écosystèmes fonctionnent, on a besoin d’insectes.

C’est vraiment important de se familiariser avec les insectes parce qu’ils sont très importants , est-il d’avis.

Le propriétaire de la Bibitte mobile compte se rendre cet hiver en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour capturer d’autres espèces. Le prochain festival sera ainsi axé sur l’Océanie.

