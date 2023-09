Des tenanciers de bar de Terre-Neuve ont décidé de s'attaquer à la crise des opioïdes en se dotant de trousses de naloxone. Celles-ci seront mises à la disposition de leurs employés qui ont été formés pour les utiliser.

« Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent et qui consomment », dit le brasseur et homme d’affaires Brian Hurley. « Notre approche est d’avoir quelque chose de facile d’accès, comme la naloxone, et d’avoir des employés qui sont préparés. »

C'est la raison pour laquelle le copropriétaire de la brasserie artisanale Iron Rock Brewery, basée à Labrador City, garde dans son établissement une trousse de naloxone.

La naloxone — aussi appelé Narcan — est un médicament qui renverse les effets d’une surdose d’opioïdes, comme le fentanyl, qui se retrouve souvent mélangé à des drogues comme la cocaïne, à l’insu de ceux qui en utilisent.

Face à l’augmentation des morts par surdoses un peu partout au pays, Brian Hurley est pour ce qu’on appelle la réduction des méfaits, c’est-à-dire des moyens immédiats de limiter le nombre de morts.

C’est une façon concrète d’aider notre communauté.

Un exemple de vaporisateur nasal Narcan dans une trousse de naloxone distribuée cette année au Nunavik.

Selon Santé Canada (Nouvelle fenêtre), 36 422 personnes sont mortes à cause des opioïdes entre 2016 et 2022. Presque tous les décès (98 %) ont été accidentels. Les victimes sont des hommes dans 75 % des cas et la majorité des décès sont survenus chez des personnes de 20 à 59 ans.

La Loi sur les bons samaritains

L’accès à la naloxone en milieu rural ou dans les coins plus reculés de la province est extrêmement important, ajouteBrian Hurley. D'autant plus que l’accès aux soins de santé est souvent plus difficile dans ces régions.

Au Canada, la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose (Nouvelle fenêtre) protège les gens qui viennent en aide à autrui.

Autrement dit, lorsque quelqu’un aide un individu qui fait une surdose, par exemple en lui donnant de la naloxone ou en appelant le 911, aucune de ces personnes ne pourra être accusée de possession de drogues. La loi les protège, que le bon samaritain reste sur place ou quitte les lieux.

La sécurité avant tout

D'après Brian Hurley, il est logique d’avoir de la naloxone dans les bars et des employés capables de l’administrer parce que c’est le genre d’endroit où se rendent des gens qui consomment des drogues.

La naloxone peut renverser les effets d'une surdose d'opioïdes et sauver la vie d'une personne.

Bien qu'il reconnaît que la présence de naloxone dans son établissement peut être stigmatisante, il a décidé d'écarter ces inquiétudes puisque c'est la sécurité qui prime.

Je peux comprendre la résistance des gens, mais [l’usage de drogues] est déjà fréquent et on doit en parler, encourager les discussions à ce sujet avec nos enfants, notre famille, nos proches. On a tous nos combats dans la vie. C’est quand on n’en parle jamais que ça mène à des conséquences négatives , analyse-t-il

Mouvement à Saint-Jean

À Saint-Jean de Terre-Neuve, environ 25 bars ont formé leur personnel à l’utilisation de la naloxone.

Niall Hickey, copropriétaire du bar The Newfoundland Embassy, à Saint-Jean de Terre-Neuve, a lui aussi décidé de doter son établissement de trousses de naloxone.

Niall Hickey, copropriétaire de The Newfoundland Embassy, a commencé à encourager la distribution de trousses de naloxone dans les bars à la suite du décès d’un jeune homme qui a fait une surdose près de son établissement.

Pour former le personnel, il a fait appel à Thrive, un réseau de soutien pour les jeunes.

Presque tous les bars nous ont accueillis à bras ouverts. Ça a fait du bien de voir ça.

Besoin d’un site de consommation supervisée

Dans une perspective de réduction des méfaits, l’entrepreneur demande un site de consommation supervisée (Nouvelle fenêtre) à Saint-Jean. On n’a qu’à regarder autour de soi pour constater que les gens consomment, dit-il. C’est tous les jours. Que ce soit un lundi ou un samedi.

Les drogues ne disparaîtront pas. Elles sont là depuis des siècles , dit Niall Hickey. Il faut en parler, parler de la réduction des méfaits, établir un site d’injection sécuritaire. Ça aide la communauté dans son ensemble.

