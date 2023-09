Un incendie a forcé la fermeture de Maggie’s Toronto, un des plus anciens organismes de défense des travailleuses du sexe au pays. Pour les membres de la communauté, cela signifie une grosse perte de ressources vitales pour leur survie.

Tous les membres de Maggie’s sont bouleversés. Nous sommes encore en deuil , a dit la directrice générale de l’organisme, Ellie Ade Kur.

L’organisme venait d'aménager cet espace en mars, dit-elle, et avait procédé à des rénovations pendant plusieurs semaines avant de rouvrir ses portes en juin.

De perdre autant après une si courte période est accablant.

Ellie Ad Kur estime que le coût des dommages causés par l'incendie de lundi s’élève à 500 000 dollars.

Publicité

Une perte de ressources

En plus de la perte de ressources matérielles et de l’espace en tant que tel, l’incendie provoque l’absence de services essentiels aux travailleuses du sexe, comme le soutien de réduction des méfaits, de prévention du VIH et la fourniture de préservatifs.

Mais l’organisme avait également ajouté de nouveaux programmes pour la gestion de cas, le traitement et la parentalité.

On avait lancé tous ces programmes fantastiques. Pour le personnel qui a fait tant d’efforts dans la planification et pour les membres de la communauté qui en bénéficient, c’est vraiment difficile.

Ouvrir en mode plein écran Jenny Duffy, la concierge en chef de l'église Holy Trinity, espère que l'organisme pourra rouvrir ses portes bientôt. Photo : Radio-Canada

L’église Holy Trinity partageait le bâtiment avec Maggie’s Toronto.

Sa concierge en chef, Jenny Duffy, se désole elle aussi de la fermeture.

Cet incendie a vraiment perturbé notre travail. Nous fournissons des soutiens et des programmes vitaux à des membres de communautés extrêmement marginalisées qui sont confrontés au sans-abrisme, à l'insécurité alimentaire, entre autres , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La travailleuse du sexe Yvie Em est déçu de la fermeture de Maggie's Toronto, un espace qu'elle considère essentiel pour la communauté. Photo : Radio-Canada

La travailleuse du sexe Yvie Em, qui utilise son nom de travail pour protéger son identité, a accédé aux boîtes à nourriture, aux soins en santé mentale et s’est même fait vacciner à Maggie's Toronto.

Je suis très triste que nous n'ayons pas accès à cet espace. En étant des travailleuses du sexe, nous n'avons pas beaucoup d'espaces dédiés et nous sommes confrontés à une forte stigmatisation qui nous empêche d’accèder au soins médicaux et de santé mentale

En attendant, elle prévoit créer son propre espace pour que d'autres travailleuses du sexe se sentent en sécurité.

L'aspect communautaire en pause

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Maggie's Toronto, Ellie Ade Kur, observe le bâtiment de l'organisme suite au feu. Photo : Radio-Canada

Avant que Maggie’s Toronto se rétablisse, sa directrice générale affirme que les membres de la communauté seront dorénavant privés de l’aspect communautaire qu’offrait l’espace.

On offrait un espace dédié où les travailleuses du sexe ne pouvaient pas être ciblées, harcelées ou discriminées. C’était un véritable refuge.

Plus de 1000 personnes accédaient à leurs services par mois, et certains faisaient partie d’autres groupes sociétaires.

Publicité

Nous travaillons également avec des personnes issues d'un large éventail d'industries, des étudiants, des parents, des familles et des soignants , ajoute Mme Ade Kur.

Le centre était le seul à offrir un si large éventail de services, et ce, pour la plus longue période.

Établi en 1986, Maggie’s est l'une des plus anciennes organisations de soutien aux travailleurs du sexe au Canada et l'une des premières organisations de travailleurs du sexe au monde à recevoir un financement du gouvernement.

Le contexte historique de Maggie's est très important à souligner, surtout après 25 années. Nous espérons que la communauté pourra comprendre l'impact, surtout durant une période économique aussi difficile.

Elle fait ainsi appel à la Ville et aux autres organismes d’aider le financement d’un nouveau bâtiment pour Maggie’s Toronto.

La libération de la communauté LGBTQ+ n'aurait pas existé sans les travailleurs du sexe. Les travailleurs du sexe ont donc besoin d'être aidés et la communauté doit s'unir pour les soutenir dans leurs besoins , affirme-t-elle.

Kristyn Wong-Tam, qui représente la circonscription de Toronto Centre, affirme vouloir soutenir l’organisme selon ses besoins et espère trouver un espace temporaire pour l’organisme.

Nous sommes confrontés à une crise du logement. Le travail de Maggie's est donc plus important que jamais.

Ellie Ade Kur espère que l’organisme pourra offrir des services en ligne pour la communauté en attendant de trouver des locaux temporaires.

Avec des informations de Clara Pasieka