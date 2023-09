Les Centres de services scolaire (CSS) de l'est du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles continueront d'améliorer les infrastructures scolaires du territoire dans la prochaine année scolaire grâce à de nouvelles enveloppes budgétaires.

Dans son dernier budget, Québec a annoncé 14,5 milliards de dollars pour la rénovation, l'agrandissement et le maintien des écoles au Québec.

De cette enveloppe, 17,5 millions de dollars ont été injectés dans les coffres du CSS des Monts-et-Marées pour l'année scolaire 2023-2024, le CSS René-Lévesque a reçu quant à lui 17 millions de dollars et le CSS des Îles quatre millions de dollars.

En juillet dernier, Radio-Canada dévoilait que plus d'une école sur deux au Québec est cotée D ou E, signifiant qu'elle est dans un mauvais ou un très mauvais état.

Les écoles desservies par le CSS de René-Lévesque ont, par exemple, un indice de vétusté moyen qui s'élève à 23 %, lui donnant une cote D, selon le barème de vétusté du ministère de l’Éducation.

On a de beaux bâtiments , s'objecte la directrice générale du CSS René-Lévesque, Sandra Nicol. On n’a pas d’inquiétude pour la santé et la sécurité de nos bâtiments , affirme-t-elle. Elle explique cependant que son administration utilisera ces montants neufs pour réduire l'indice de vétusté sur les quatre prochaines années.

<strong>Distribution des écoles avec une cote D (mauvais) ou E (très mauvais)</strong> Centres de services Écoles en mauvais état / Nombre d'écoles dans le CSS CSS des Chic-Chocs 14/28 CSS des Îles 4/6 CSS des Monts-et-Marées 21/36 CSS René-Lévesque 26/33 Source : Source : ministère de l’Éducation, février 2023

Un pourcentage élevé indique que le bâtiment a besoin de beaucoup de rénovation, mais il ne signifie pas que le bâtiment pose un risque pour la santé et la sécurité des occupants , explique le ministère de L'Éducation par courriel. Les règles budgétaires d’investissements prévoient que si des bâtiments représentent un quelconque risque pour leurs occupants, ils doivent être rénovés en priorité.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Nicol, directrice générale du Centre de services scolaire René-Lévesque (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : CSS René-Lévesque

Le calcul de l’indice de vétusté se fait en divisant la somme des coûts estimés de tous les travaux de maintien d’actifs devant être réalisés sur un horizon de cinq ans, divisée par la valeur de remplacement de l’infrastructure .

Remplacer le filage informatique dans une école nécessite un gros investissement, mais ça ne met pas en jeu la santé ou la sécurité des élèves , précise pour sa part Jean-Michel Cyr, directeur des ressources matérielles au CSS des Îles.

Publicité

Maintenir la cadence

Tous s’entendent pour dire que les infrastructures scolaires sur le territoire sont sécuritaires, même si elles accusent un certain déficit d’entretien.

Bien que la grande majorité des infrastructures scolaires aux Îles-de-la-Madeleine affichent une cote D, M. Cyr est d'avis que l’état des bâtiments sur son territoire est satisfaisant.

Je pense qu’ici — sans négliger qu’il y a quand même des choses à faire, des améliorations à faire et des travaux qui vont venir et qui vont toujours améliorer nos bâtiments —, je pense qu’on est quand même satisfaits de l’état qu’on a présentement et des budgets qui nous permettent de les maintenir , fait valoir le Madelinot.

On voit vraiment une volonté d’investir dans nos milieux. Et ça paraît aussi. […] On voit beaucoup, beaucoup d’amélioration partout sur le territoire.

Mais ce n’est jamais gagné. Il y a beaucoup de travail à faire dans les prochaines années parce qu’on investit chaque année, mais chaque année le bâtiment vieillit d’une année , estime le directeur du CSS des Monts-et-Marées.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Marion est directeur général du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boris Firquet