Samuel Mallais, membre du groupe Ananas, entame une nouvelle aventure dans sa carrière. L’artiste originaire de la région Chaleur va lancer À dos tourné, le premier extrait de son album solo, au Monument Lefebvre à Memramcook.

Ça fait très longtemps que j’y pense. Granby a été une révélation pour moi, j'avais besoin d'écrire mon propre matériel et de présenter ma musique aux gens , a-t-il confié à l’émission Michel le samedi.

Samuel Mallais se dit chanceux d’avoir travaillé avec des artistes de renoms tels Maggie Savoie, Julie Aubé et Christien Belliveau.

Il affirme que son album solo, composé de neuf chansons, n’est pas synonyme d'une rupture avec ses copains du groupe Ananas.

Avec le groupe Ananas, il y a un autre album qui vient en 2024. On a déjà enregistré une bonne démo. On est tout excité. On a vraiment de beaux projets pour l’été prochain. Mais pour l'instant, on est encore à la phase d'écriture avec les gars , précise-t-il.

Pour Samuel Mallais, lancer un album solo en étant membre d’un groupe est une façon de faire de la musique différemment.

Un projet n’empêche pas un autre , soutient-il.

Le lancement aura lieu le 9 novembre au Monument Lefebvre à Memramcook.

