Malgré les pluies estivales, une saison des pommes fructueuse en vue à Québec

La saison des pommes est officiellement lancée. Et, dans la région de la Capitale-Nationale, qui dit pommes dit virée à l’Île d’Orléans. Seule ombre au tableau pour certains pomiculteurs: les caprices de dame Nature des derniers mois.

Même s’il admet que ses pommes ont eu froid , Claude Bilodeau, propriétaire de la Cidrerie Verger Bilodeau à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, observe une belle qualité du côté de ses fruits.

Toutefois, dû au fait qu'on a eu un petit peu de gel à la floraison , c’est la quantité qui n’est pas au rendez-vous, cette année. On a [aussi] un peu de difformité dans les pommes , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Claude Bilodeau de Cidrerie Verger Bilodeau se prépare à une saison des pommes achalandée. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Au bas mot, 5 % de sa récolte présente des difformités, mais ce n'est rien pour freiner les familles qui se sont adonnées dimanche à la tradition automnale par excellence: l’auto-cueillette de pommes.

Pour Francis Tremblay et sa famille, rencontrés sur les lieux, c’est un beau tour qu’on vient faire ici [...] à toutes les années.

C’est un classique , dit-il. Ça nous fait passer du temps en famille et les pommes sont excellentes.

Ouvrir en mode plein écran Francis Tremblay et sa famille. Photo : Radio-Canada

Accompagnant leurs enfants et leurs petits-enfants – et même leur arrière-petit-fils –, la cueillette de pommes en famille est une tradition annuelle depuis des années pour Ginette Rouleau et Denis Tremblay, qui viennent du Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran Denis Tremblay et Ginette Rouleau. Photo : Radio-Canada

Et les pommes sont toujours aussi bonnes , jure Mme Rouleau.

Questionné à savoir s’il avait remarqué des différences dues à la température, le couple répond par la négative.

C'est sûr qu'il y a toujours des pommes , tempère M. Tremblay. Des fois, il y a une sorte qui est pas prête, l'autre est prête. On prend celles-là qui sont prêtes. Les autres, on reviendra plus tard!

Ouvrir en mode plein écran La Cidrerie Verger Bilodeau, à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Jacques Paradis, propriétaire du Domaine Orléans, aussi à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, explique que c'est par le feuillage que les problèmes vont se communiquer aux pommes .

Plus il va y avoir de pluie, plus il faut arroser , poursuit-il. Mais l'arrosage des pesticides, c'est très cher, alors ça, naturellement, on a une augmentation très importante là-dessus cette année.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Paradis, propriétaire du Domaine Orléans, à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Photo : Radio-Canada

Malgré les grandes quantités de pluie tombées sur la région au cours de l’été, le Domaine Orléans est en voie de connaître une récolte record, note son propriétaire.

On travaille pendant à peu près neuf mois pour collecter pendant trois mois. [Pendant] ces neuf mois-là, il faut être très attentif à la température. C’est très, très important.

Fluidité sur le pont

Sur la route, la saison est déjà plus agréable que l'an dernier. Des travaux visant à préparer le remplacement du pont de l'Ile-d'Orléans avaient causé bien des maux de tête aux automobilistes.

Cette année, des signaleurs assurent la fluidité de la circulation tous les week-ends jusqu'à l'Action de grâce, ce qui a de quoi rassurer non seulement ceux qui se trouvent derrière le volant, mais aussi les pomiculteurs.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, des signaleurs assurent la fluidité de la circulation tous les week-ends jusqu'à l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

[Samedi], j'ai eu que des bons commentaires , indique Claude Bilodeau, propriétaire de la Cidrerie Verger Bilodeau. Les gens n'attendent pas au pont. L'entrée de l'île a été refaite en neuf.

Même son de cloche au Domaine Orléans, où son propriétaire indique n’avoir eu aucun commentaire négatif à ce sujet, contrairement à l’an passé lorsque la circulation, par moments, se faisait en alternance.

Ouvrir en mode plein écran Le pont de l'Île-d'Orléans. Photo : Radio-Canada

Ce que Jacques Paradis espère maintenant, c’est que la température soit avec nous pour les trois, quatre semaines qui s'en viennent .

Ça va être fabuleux , conclut-il.

Avec les informations d’Anne-Sophie Roy