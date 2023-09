Des membres de la communauté marocaine de Québec se sont réunis, dimanche, pour honorer les victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, et pour soutenir celles et ceux qui doivent maintenant se reconstruire.

Sous l’impulsion de Nouzha Enkila, le rassemblement de dimanche, qui se tenait au parc Saint-Benoît, dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy, a réuni une cinquantaine de personnes autour de la cause.

Un tel événement est important parce qu’on est loin de notre famille, et s’il y a quelque chose qui a touché notre famille au Maroc, nous aussi on est touché , lance d’entrée de jeu celle qui est également aux commandes du Festival marocain de Québec, qui a lieu en août depuis deux ans.

Nouzha Enkila. Photo : Radio-Canada

À la veille de l’hiver, saison aride pour le Maroc et ses sinistrés, l’aide financière s’avère essentielle dans l’effort de reconstruction.

Tout le monde est en train de s’organiser pour donner de l’argent, de la nourriture, mais le gouvernement marocain et la communauté interne ont fait le nécessaire , croit-elle. On a besoin d’aider autrement.

Propriétaire de l’entreprise Naturel Argania, qui a pignon sur rue dans le quartier Saint-Roch, Mme Enkila tient, de loin, à faire une réelle différence dans la vie de ceux touchés directement par la catastrophe d’il y a 10 jours.

Il y a assez de nourriture, assez de tentes. Nous, on veut aider à long terme, pas juste à court terme.

Insister sur la vision à long terme

Un discours qui ressemble à celui de Bouazza Mache, expert international en voyages humanitaires.

À ses yeux, il faut essayer d’avoir une formule pour travailler à long terme au lieu de juste travailler dans l’instantané, apporter de l’aide , insiste-t-il.

S’il salue lui aussi l’aide immédiate apportée par la communauté internationale à la suite du séisme, le plus important, c’est la phase 2 et la phase 3 de ce qu’on appelle le plan d’intervention humanitaire , lâche celui qui est venu de Montréal pour participer au rassemblement. C’est la reconstruction des maisons, la rénovation des maisons, le retour des enfants à l’école.

Bouazza Mache. Photo : Radio-Canada

Puis, à la troisième phase, c’est la reconstitution [...] du tissu social.

Du point de vue de la collecte d’argent et de fonds, M. Mache croit qu’on a de plus en plus de visibilité, qu’on aura assez pour porter secours aux victimes , ajoutant que les autorités marocaines ont déjà mis un plan pour reconstruire [...] à peu près 50 000 maisons et prendre en charge les enfants orphelins .

C’est bien qu’il y ait cette synergie entre la société et les autorités , dit-il.

Sans un encadrement adéquat, il risque d’y avoir une déperdition des ressources , craint M. Mache.

Le rassemblement de dimanche a réuni une cinquantaine de personnes autour de la cause. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Comment se vit une telle tragédie en tant que Marocain demeurant à l’étranger?

C’est sûr qu’on est déchiré un petit peu , laisse tomber l’homme. Si on a la possibilité d’y aller, c’est sûr qu’on va y aller, mais si on n’est pas là, notre pensée est tout le temps avec les victimes.

Les gens sont touchés partout que ce soit dans l’épicentre du tremblement de terre ou bien ailleurs, les gens vivent cette tragédie , ajoute-t-il.

Il cite en exemple sa mère qui, traumatisée , bien que située à près de 600 km de là où le séisme s’est produit, a mis trois ou quatre jours à s’en remettre.

Même si on est à 5000 km du Maroc, on vit ça aussi avec eux.

Se sentir unis

Pour Kahdija Elbahraoui, qui est à la tête d’entreprises dans la région de Québec, il était impossible de se déplacer pour offrir de l’aide directement au Maroc, d’être proche de nos familles et de soutenir notre pays .

On a voulu organiser [l’événement de dimanche] pour se sentir unis [et] partager l’émotion ensemble , dit-elle.

Kahdija Elbahraoui. Photo : Radio-Canada

Trouvant écho dans le discours de ses comparses, elle rappelle que le grand travail, c’est dans le futur. Notre pays aura vraiment besoin de soutien pour le long terme, pour la reconstruction, surtout.

Elle remercie au passage les organismes d’aide, ici au Québec et au Canada, se disant touchée par un tel appui.

Ça vient aussi nous donner un sentiment de fierté. Le fait qu’on soit ici, qu’on contribue à ce pays et qu’on voie vraiment la générosité de notre pays d’accueil envers notre pays d’origine.

Un « marathon »

Pour Yousra Benhnia, directrice des opérations de la Jeune chambre Marocaine du Québec, basée à Montréal, il était important d’être à Québec dimanche non seulement pour soutenir Nouzha [Enkila et] toute la communauté marocaine dans la ville de Québec , mais aussi pour se ressourcer et être auprès de compatriotes.

Surtout qu’avec tout ce qui s’est passé, on est loin de la famille , dit-elle. On essaie de vivre nos moments de joie, mais aussi nos moments de malheur, de solidarité, en communauté.

Yousra Benhnia. Photo : Radio-Canada

Elle est d’avis que toute action de solidarité pour le Maroc, en ce moment, est louable .

Le Maroc passe par des moments difficiles et toute aide, tout petit dollar, pourra faire une différence pour plus tard , ajoute-t-elle. Surtout qu’on parle d’un marathon. On parle d’un projet de 10 ans, au moins.

Il y a un grand investissement à faire au Maroc, et ç’a commencé il y a 10 jours, et j’espère qu’il va continuer pour les 10 prochains jours, ou les 10 prochaines années, même.

Avec les informations de Tifa Bourjouane