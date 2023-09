Hausse de la demande pour les services de la Maison du Compagnon de La Sarre

La Maison du Compagnon de La Sarre poursuit sa campagne de financement pour agrandir ses espaces et offrir plus de services à sa clientèle grandissante.

L'organisme souhaite construire une nouvelle bâtisse pour 1,5 million de dollars, dont près du tiers provient de la campagne de financement.

Jusqu'ici, l'organisme qui vient en aide à la population vulnérable a pu collecter 330 000 dollars sur un objectif de 450 000 dollars.

On veut agrandir nos services pour offrir des appartements. On veut aussi avoir un local adéquat pour la soupe populaire, parce qu'on manque énormément de places pour ces gens-là qui affluent de plus en plus. On veut aussi offrir des haltes chaleur, des haltes fraîcheur , résume Josyane Michaud, la directrice clinique de l'organisme qui espère recevoir ses clients dans les nouveaux locaux dans une année.

Publicité

Des chiffres sur l'itinérance sous estimés ?

Selon de récentes données du gouvernement, l'Abitibi-Témiscamingue compterait 150 personnes en itinérance visible.

Un chiffre qui ne surprend pas Josyane Michaud, mais qui croit que les données ne correspondent pas à la réalité.

Est-ce qu'on est surpris? Pas tellement. On est peut-être surpris dans le sens où on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus que ça. Parce que dans la réalité, c'est beaucoup plus que 157 personnes.

La responsable affirme que les demandes pour des services ne cessent d'affluer. Elle explique que les chiffres sont sous-estimés puisqu'il s'agit du portrait d'une journée qui ne prend pas en compte notamment l'itinérance cachée Nous, dans le fond, ça fait des années qu'on voit la situation s'aggraver, explique-t-elle.

Notre service, il n'y a pas beaucoup d'accalmies, il y a toujours de la demande. On n'a jamais de place vraiment disponible en ce moment , mentionne la responsable dans une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

Publicité

Elle ajoute au passage que la hausse des loyers et la rareté des logements contribuent à l'aggravation de l'itinérance.

On a une clientèle qu'on a de la misère à rediriger présentement à cause de la hausse des logements et on sait qu'il n'y en a pas plus et ceux disponibles sont beaucoup trop élevés , fait remarquer Josyane Michaud.

Alors on a des gens qui restent à notre service, qui sont là depuis quelque temps, qu'on ne réussisse pas à [rediriger], ces gens-là ne laissent pas beaucoup de place à d'autres demandes éventuellement qu'on pourrait accepter , dit-elle.

L'an passé, son organisme a offert 1608 nuitées et a aidé 59 personnes qui sont passées par ses services.