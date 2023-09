Des intervenants du monde littéraire constatent qu'il demeure difficile de créer un engouement pour la lecture au Nouveau-Brunswick.

C'est la raison pour laquelle le Festival Frye organise depuis quelques années la journée J'achète un livre du Nouveau-Brunswick, qui a eu lieu samedi pour une quatrième année.

Pour marquer le coup, plus d’une quinzaine d'activités ont été organisées partout dans la province, une manière de célébrer et promouvoir la littérature néo-brunswickoise.

Pour la directrice littéraire des Éditions Bouton d'or Acadie, Marie Cadieux, la journée J'achète un livre du Nouveau-Brunswick est une occasion rêvée afin d'utiliser la lecture et la littérature comme vecteur de promotion culturelle. Pas question toutefois d'exiger des lectures exclusivement acadiennes, dit-il.

Il faut se décomplexer. On n’est pas obligé de toujours lire local. On n’est pas obligé de lire Acadien. Les livres du N.-B. n’abordent pas toujours des thématiques acadiennes non plus. [...] C'est d’avoir le plaisir de lire, c’est vraiment l’écho de ce que se veut la journée , a expliqué celle qui est aussi romancière jeunesse lors d'une table ronde présentée en fin de semaine à Michel le samedi.

Marie Cadieux est auteure de plusieurs livres jeunesse.

Marie France Comeau, une romancière originaire du nord-est du Nouveau-Brunswick, est elle aussi d'avis que la journée J'achète un livre du Nouveau-Brunswick est un outil efficace afin de faire la promotion des œuvres d'ici.

On voit une différence. Maintenant, je n'ai plus à expliquer pourquoi je vais louer une table au marché des fermiers pour cette journée parce que le monde sait que c’est pour la journée. Ils se l'approprient et ils sont contents , affirme-t-elle.

Les salons du livre plus ou moins efficaces

Le professeur de français à l’Université de Moncton, Louis Martin Savard, explique pour sa part qu'il est de plus en plus reconnu que la lecture peut être encouragée en développant la littératie. L'approche a toutefois ses limites, dit-il.

On ne convainc pas les gens à la lecture en utilisant des moyens rationnels comme on peut difficilement convaincre un fumeur d'arrêter de fumer en lui disant que ce n’est pas bon pour sa santé.

D'après le poète, les salons du livre ont un impact limité lorsque vient le temps d'intéresser les lecteurs à la poésie.

Le bon moyen de vente pour la poésie, ce sont les soirées de poésie. Après ces soirées, on verra les tables se vider et les gens faire la file pour faire dédicacer leurs achats , raconte-t-il.

Même si elle partage cet argument, Marie Cadieux est plutôt d'avis que l'impact change en fonction du salon du livre.

Nos salons régionaux fonctionnent assez bien et offrent des activités à nos auteurs qui leur permettent d’avoir la visibilité, ce qui n'est pas vrai des grands salons dans les grandes métropoles. Nos auteurs peinent souvent dans ces salons-là à cause du vedettariat , ajoute-t-elle.

Le propriétaire de la libraire Matulu à Edmundston, Alain LeBlanc, estime pour sa part que les salons ont peu d'intérêt pour lui depuis que le ministère de l'Éducation a centralisé les achats dans la capitale provinciale.

Le libraire Alain LeBlanc de la librairie Matulu à Edmundston (Photo d'archives)

J'ai pris ma retraite des salons, j'en ai fait 24. Ce n’est plus ce que c’était au niveau des ventes. Il n'y a presque plus rien au niveau des achats scolaires. Les achats des bibliothèques ont été centralisés à Fredericton, on ne sait pas comment ça va marcher , avance-t-il.

Malgré tout, nombre de salons offrent l'occasion aux auteurs de faire des tournées scolaires pour se faire connaître auprès des jeunes.

Ça, c’est fantastique. Tu rencontres des élèves, crée un lien avec tout ce monde, avec les enseignants, et tu les invites à te rencontrer au salon , dit Marie France Comeau.

