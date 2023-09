Une avocate spécialisée en droit du travail et en droits de la personne affirme que des organisations comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) exploitent une « faille » pour empêcher les employés sous réglementation fédérale de porter leur cas directement devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).

La Loi canadienne sur les droits de la personne permet à la Commission de rejeter une plainte si le plaignant n’est pas allé au bout du processus d'examen interne de son organisation.

À ce stade, il s'agit d'une faille dont les organisations profitent pour bloquer indéfiniment le droit des personnes à accéder à la justice et les tenir ainsi responsables de leurs violations des droits de la personne , a déclaré l'avocate Kathryn Marshall.

Au cours des deux dernières années, la CCDP a refusé de traiter 37 plaintes parce que les plaignants n'avaient pas complété le processus interne de règlement des griefs de leur employeur.

Il est totalement injuste que les gens ne puissent pas accéder à notre système judiciaire ou à notre système judiciaire des droits de l'homme à cause de cela… Je pense que cette disposition doit être entièrement supprimée.

Le gouvernement fédéral est disposé à apporter des changements, mais uniquement pour les militaires.

Plus tôt cet été, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé que les membres des Forces armées canadiennes ont désormais la possibilité de porter leurs griefs directement, au niveau civil, devant la Commission canadienne des droits de la personne, même s'ils n'ont pas épuisé tous leurs recours via le système martial de l'armée.

Ce changement fait suite à une recommandation, en mai 2022, de l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, qui était chargée de revoir la culture au sein des Forces armées canadiennes à la suite d'une vague d'allégations d'inconduites sexuelles contre des officiers supérieurs.

En 2020. un rapport indépendant sur le harcèlement au sein de la GRC a conclu que le changement ne pouvait pas venir de l'intérieur de l'institution et devait être initié de l'extérieur.

Me Marshall dit souhaiter que la Loi canadienne sur les droits de la personne soit modifiée pour permettre aux plaignants de présenter leur plainte à la Commission de droits de la personne si leurs employeurs n’ont pas traité celle-ci dans un délai raisonnable .

Autrement, dit-elle, le plaignant se retrouve enfermé dans ce processus interminable qui dure des années et rien ne se passe. Les problèmes sont balayés sous le tapis .

Je l'appelle le no man's land.

L'une des clientes de Me Marshall, Lindsay Carter, a travaillé dans le laboratoire médico-légal de la GRC pendant 20 ans. Cette dernière affirme que son combat contre le système interne de la police fédérale l'avait laissée seule et en détresse.

Le processus semble faussé et inopérant, même si l’organisation affirme le contraire, a ajouté Mme Carter qui parle de trahison institutionnelle .

En 2019, elle avait fait part à ses supérieurs du fait qu'elle soupçonnait un collègue du laboratoire d'avoir menti durant la formation et d'être malhonnête. L'honnêteté et l'intégrité sont vitales dans notre domaine, surtout lorsque vous formez quelqu'un à témoigner , a souligné Mme Carter.

Elle indique que lorsqu'elle a partagé ses préoccupations à des supérieurs, elles ont été rejetées parce qu’elle avait déjà vécu un arrêt de travail pour des raisons de santé.

On m'a dit que je ne me sentais pas bien. On m'a dit que j’étais injuste. Et on a fait référence à mes antécédents médicaux.

Lindsay Carter affirme que son supérieur lui a dit de laisser tomber l'affaire. Elle a plutôt présenté son cas devant un agent des normes professionnelles. En décembre 2019, le collègue dont elle se plaignait l’aurait poursuivie sur son lieu de travail et se serait adressé à elle en criant. Je pensais que j'allais être agressée physiquement à ce moment-là , a-t-elle déclaré.

Des documents internes montrent que le collègue de Mme Carter a lancé ses propres allégations, affirmant qu’elle était obsédée par lui et qu'elle constituait un dossier sur lui. L’affaire est bloquée depuis janvier 2020, déplore-t-elle. Ils ont renvoyé mon dossier dans cette procédure de règlement des griefs , selon Mme Carter. Il n'y a pas de fin en vue à cela.

Si elle pouvait se sortir du processus de la GRC et porter sa cause devant la Commission canadienne des droits de la personne, cela me permettrait de récupérer ma voix , dit-elle.

La GRC avare de commentaires

CBC a contacté le collègue de Lindsay Carter pour lui demander sa version des faits, demande qui a été transmise au Service des communications de la GRC. L'organisation a par la suite déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter les cas individuels et n'a pas répondu aux questions de CBC concernant son processus de plaintes.

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique s'est montré évasif lorsque CBC lui a demandé si le ministère suivrait l'exemple de la Défense nationale et permettrait aux employés de la GRC de porter leur cas directement devant la Commission des droits de la personne. Nous veillerons à ce que chaque membre de la GRC se sente en sécurité et respecté , a déclaré Jean-Sébastien Comeau.

Ce dernier a également souligné l’existence du Centre indépendant de résolution du harcèlement (CIRH), créé par le gouvernement libéral pour gérer les enquêtes sur le harcèlement impliquant la GRC .

Mme Carter, qui a depuis quitté la GRC , a déclaré que ce nouveau processus ne répondait pas adéquatement à ses préoccupations. Lancé en janvier 2021, le CIRH fait en effet l'objet de critiques au sujet des retards de traitement des plaintes qui ne sont pas traitées dans le délai promis d'un an.

Un porte-parole du ministre de la Justice mentionne que le processus spécial mis en place dans l’armée avait fait l’objet d’une planification conjointe de la Défense nationale et de la Commission canadienne des droits de la personne. Il appartiendrait donc aux organisations, comme la GRC , d'envisager une telle orientation , a mentionné Chantalle Aubertin.

