Des résidents de Hay River commencent à retourner chez eux

Depuis 9 h samedi matin, les résidents de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont finalement le feu vert pour retourner chez eux.

La municipalité de près de 4000 habitants faisait l’objet d’un ordre d’évacuation depuis le 13 août dernier, en raison d’un feu qui menaçait aussi la communauté autochtone Kátł'odeeche et qui a ravagé le village d’Enterprise.

En début de matinée, samedi, la mairesse de Hay River a souhaité la bienvenue à ses concitoyens sur Facebook. Kandis Jameson a averti les résidents que la municipalité faisait l’objet d’une alerte d’évacuation et que le retour à la normale pourrait prendre du temps.

Unissons-nous pour appuyer nos amis et nos voisins qui ont perdu leur gagne-pain et pour les entreprises qui ont dû fermer leur porte pendant plus d’un mois , a-t-elle écrit. Il s’agit d’une bonne occasion de sortir et de reconnecter dans les cafés, dans les restaurants ou dans vos magasins préférés.

John Leskiw attendait des clients, samedi, à la station-service d'Enterprise, qui a décidé de garder ses portes ouvertes pour les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Travis Burke

Les résidents retournant à la maison pouvaient s’attendre samedi à être en mesure d’obtenir tous les services, les commerces locaux étant préparés au retour des habitants.

La station-service d’Enterprise, un des seuls points de ravitaillement sur la route au sud du territoire, était d’ailleurs ouverte pour accueillir les voyageurs en transit.

Enterprise est pratiquement détruite, alors on s’est dit que d’avoir un élément de normalité pourrait redonner de l’espoir aux gens , expliquait John Leskiw, un employé de la station-service Gateway Gas and Convenience, samedi.

Le feu toujours proche

Lors d’une mise à jour samedi après-midi, Frank McKay, agent de communication pour N.W.T Fire, avertissait les résidents de s’attendre à une augmentation de l’intensité des feux à l’est de la rivière, une situation qui devrait se poursuivre jusqu’à lundi.

Selon une mise à jour des autorités en date de 14 h 30 samedi, le feu, atteignant désormais 493 426 hectares, demeurait non maîtrisé. Plus de 165 pompiers s’affairaient toujours à combattre les flammes.

Les autorités rappellent que le feu est à environ 500 mètres de l’hôpital de Hay River et à 10 mètres de la route 2.

La superficie du feu SS05 le 13 septembre 2023, qui a encerclé les communautés de Hay River et K'atl'odeeche, en plus de détruire en grande partie le hameau d'Enterprise. En rose pâle, la superficie de forêt brûlée en mai 2023 et qui avait forcé l'évacuation des deux communautés. Photo : Fournie par NWT Fire

Selon le porte-parole de N.W.T. Fire, la situation demeure toutefois sécuritaire. Les lignes de confinement et les coupe-feu continuent de fonctionner dans tout le corridor de Hay River jusqu’à K'átł'odeeche , affirme Frank McKay.

N.W.T. Fire avertit toutefois que plusieurs édifices et infrastructures ont été endommagés et demande au public d’éviter les secteurs détruits par les flammes.

Retour dimanche à Kátł'odeeche

Les membres de la communauté de Kátł'odeeche, de leur côté, pourront commencer à retourner chez eux dimanche matin. La chef de la Première nation, April Martel, rappelle aux gens d’amener de l’eau potable avec eux et de ne pas boire l’eau du robinet une fois rendus à la maison.

Nous testons nos échantillons d’eau en ce moment et notre qualité de l’air en raison de particules qui auraient pu s’insérer dans nos infrastructures , a-t-elle déclaré, indiquant qu’un avis de faire bouillir l’eau pourrait être émis.

Les autorités ont aussi nolisé quatre avions qui transporteront dimanche les personnes évacuées à Grande Prairie, Fort McMurray, High Level, Edmonton et Calgary.

Selon les protocoles en place, les autorités allaient communiquer avec les évacués pour leur donner des instructions détaillées. Jay Boast, un porte-parole pour le gouvernement ténois, demandait aux gens d’être patients et d’attendre d’être appelés. Les gens pouvaient toutefois écrire à disasterassistance@gov.nt.ca (Nouvelle fenêtre) pour obtenir de l’information.

Avec les informations de Travis Burke