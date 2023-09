Plusieurs leaders LGBTQ+ du Canada réunis à Ottawa

Des leaders LGBTQ+ et leurs alliés d’un peu partout au Canada sont rassemblés à Ottawa en fin de semaine à l'occasion d'une conférence pour discuter de la multiplication des menaces à l'encontre des communautés LGBTQ+ .

Il s’agit d’un appel urgent à l’action contre la récente augmentation de la haine envers les communautés LGBTQ+ du Canada, indiquent les organisateurs par voie de communiqué.

Cette rencontre est organisée en réaction à «la récente augmentation de la haine» contre les communautés LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

La conférence de trois jours est organisée par le réseau Enchanté, un groupe qui rassemble plusieurs défenseurs LGBTQ+ et leurs alliés, dans le but d’aider les membres de la communauté LGBTQ+ du Canada.

Lorsque des attaques haineuses se produisent, de nombreuses personnes queers ne savent pas où trouver du soutien. Cette conférence éclairera les moyens pour nos communautés de se rassembler afin qu’aucune personne queer ou trans de ce pays ne fasse face seule à cette haine , mentionne Tyler Boyce, le directeur général du réseau Enchanté.

Tyler Boyce, directeur général du réseau Enchanté Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

« Il y a un climat social vraiment inquiétant »

Les données de Statistique Canada révèlent qu’entre 2020 et 2021, les crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle déclarés aux forces de l’ordre ont augmenté de 64 %.

À Ottawa par exemple, les personnes LGBTQ+ sont la deuxième communauté la plus ciblée par les crimes haineux, selon un rapport du Service de police d’Ottawa publié en juillet 2023.

Cette réalité est perceptible sur le terrain, fait valoir le directeur général du Conseil québécois LGBT, James Galantino. Il y a beaucoup plus de violence dans les interactions des gens , fait-il remarquer.

James Galantino, directeur général du Conseil québécois LGBT Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Quand on se rend compte que la montée de la haine affecte vraiment la vie des gens, qu'ils ont peur pour leur sécurité, qu'ils ont peur d'aller travailler, qu'on envoie des menaces de même juste parce que ce sont des personnes LGBT, eh bien, ça n'a aucun sens , raconte-t-il.

La rencontre de cette fin de semaine à Ottawa permettra aux organismes de se pencher sur la façon dont ils peuvent répondre à cette situation.

Comment est-ce qu'on s'assure de ramener le Canada vers un Canada qui inclut tout le monde, qui est un espace bienveillant pour tout le monde, où tout le monde a sa place, en fait, et où on ne cherche pas à débattre des mots qui nous permettent d'exister? explique James Galantino.

Encore plus difficile dans l’Ouest

D’après l’expérience du directeur général du Comité FrancoQueer de l’Ouest, Martin Bouchard, la haine envers la communauté LGBTQ+ est plus marquée dans les régions de l’ouest du Canada.

Il y a un climat plus conservateur qui est quand même présent. C'est sûr que de venir ici en Ontario, on sent que c'est plus libéral, on sent que les enjeux sont portés sur d'autres aspects qui sont aussi importants , explique-t-il.

Martin Bouchard, directeur général du Comité FrancoQueer de l'Ouest Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Être ciblé par des groupes extrémistes, des groupes de haine pour organiser un "drag show", c'est déplorable.

Pour M. Boyce, il est temps de mettre en œuvre des politiques à l’échelle nationale afin de garantir les droits de la communauté LGBTQ+.

On peut démontrer que tout le monde a une place ici, dans notre société, donc [on ne peut pas] être silencieux sur ce sujet [les droits des personnes LGBTQ+ ]. Il faut que les Canadiens disent à haute voix qu’ils défendent les droits [de la personne] , ajoute M. Boyce.

Avec les informations de Rosalie Sinclair