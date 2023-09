Plusieurs leaders LGBTQ+ du Canada réunis à Ottawa

Des leaders LGBTQ+ et leurs alliés d’un peu partout au Canada sont rassemblés à Ottawa cette fin de semaine pour une conférence organisée pour discuter de la multiplication des menaces à l'endroit des communautés LGBTQ+ .

Il s’agit d’un appel urgent à l’action contre la récente augmentation de la haine envers les communautés LGBTQ+ du Canada, indiquent les organisateurs par voie de communiqué.

La conférence de trois jours est organisée par le réseau Enchanté, un groupe qui rassemble plusieurs défenseurs LGBTQ+ et leurs alliés, dans le but d’aider les membres de la communauté LGBTQ+ du Canada.

Lorsque des attaques haineuses se produisent, de nombreuses personnes queers ne savent pas où trouver du soutien. Cette conférence éclairera les moyens pour nos communautés de se rassembler, afin qu’aucune personne queer ou trans de ce pays ne fasse face à cette haine seule , mentionne Tyler Boyce, le directeur général du réseau Enchanté.

En plus de groupes membres locaux du réseau Enchanté, les organisateurs annoncent la présence de groupes alliés, notamment des syndicats, des groupes antiracistes et anti-haines, des groupes de santé et de droits sexuels, des représentants du gouvernement, du secteur juridique et des écoles.

Liste des activités : Une table ronde intitulée « Queerness & Beyond » visant à mettre en relation la haine anti LGBTQ+ et d’autres formes de haine;

» visant à mettre en relation la haine anti et d’autres formes de haine; Perspectives internationales sur l’augmentation de la haine anti LGBTQ+ , avec des activistes mondiaux;

, avec des activistes mondiaux; Atelier « Que faire si votre organisation est victime d’une campagne de haine? »;

Soirée dansante de bienvenue - créer un espace pour célébrer nos communautés face à la montée de la haine. Source : Réseau Enchanté