L’art s’ouvre au public au Musée du chemin Dawson à Richer

Quatorze artistes manitobains sont à l'honneur cette année dans le cadre de la tournée artistique du Sentier Dawson à Richer, et leurs œuvres ont exposées à Richer jusqu’à dimanche afin de permettre au public de les découvrir.

L’objectif est aussi d’offrir aux visiteurs l’opportunité d'aller à la rencontre de ces créateurs et d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la région.

La présidente du Musée du chemin Dawson, Yvonne Fontaine Godard.

On a ouvert nos portes pour nos artistes. Les visiteurs viennent visiter nos artistes, ils se sont donné un petit passeport avec une étampe de chaque place qu'ils vont arrêter pour visiter les artistes dans leur maison , affirme la présidente du Musée du chemin Dawson, Yvonne Fontaine Godard.

Mélanie Gamache, artiste métisse était sur les lieux pour engager la discussion avec le public sur ses œuvres de perlage.

Moi je parle des histoires qui font des connexions à entre la culture et l'histoire des Métis , explique-t-elle.

Il y a beaucoup d'histoires qui sont cachées derrière le perlage.

Des savons artisanaux à partir du lait de chèvre.

L’herbaliste Leiah Bauer dit qu'elle fabrique des savons artisanaux à partir du lait animal et d’éléments de la nature

Je fabrique des savons artisanaux au lait de chèvre avec le lait de mon propre troupeau de chèvres, et je crée mes propres couleurs et parfums à partir de plantes et d'ingrédients botaniques. Tout cela est inspiré par la nature et la forêt qui m'entoure.

Quant à l'artiste Pierrette Sherwood, sa spécialité est de redonner vie à du métal usé.

Je cherche d’un bord et d'autres dans les vieux barils, dans les vieilles granges pour du métal qui porte un peu le l'usure du temps , explique-t-elle.

Avec les informations de Richard Sabeh