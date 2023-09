De grands vents renforcent les feux dans le nord de la C.-B.

De grands vents ont renforcé plusieurs feux de forêt importants dans le nord de la Colombie-Britannique. Le service BC Wildfire prévient les chasseurs que les routes d’accès pourraient rapidement être bloquées.

Quatre feux d’intérêt, c'est-à-dire des feux qui sont extrêmement visibles ou qui posent une menace à la sécurité humaine, brûlent autour de Prince George et de Vanderhoof, dans le nord-ouest et le centre-nord de la province.

Les feux de Great Beaver Lake, North Lucas Lake, et Tatuk Lake brûlent depuis début juillet et atteignent maintenant des tailles variant entre 150 et 360 kilomètres carrés.

Selon les prévisions météorologiques, les vents devraient persister pendant plusieurs jours, ce qui pourrait contribuer à faire croître les brasiers davantage. Les vents varient présentement entre 20 et 30 kilomètres à l'heure avec des rafales de jusqu’à 70 kilomètres à l'heure.

À moins que nous ayons des précipitations, avec les vents actuels, nous pourrions voir les feux s'étendre jusqu’à 10 kilomètres par jour , avertit Forrest Tower, agent d’information de BC Wildfire.

Dans certains cas, des pompiers ont dû quitter les lieux en raison de la progression des flammes. Des pompiers ont aussi été appelés en renfort en provenance du sud de la province.

Fin de l'état d'urgence, mais d'autres ordres d'évacuation

L’état d’urgence provincial en raison des feux de forêt a pris fin vendredi, mais les autorités font appel à la vigilance et continuent d’interdire tout feu à ciel ouvert.

Dans le secteur de Tatuk Lake, au sud-ouest de Prince George, un ordre d’évacuation a été réévalué vendredi pour englober un plus grand territoire près du lac.

Ouvrir en mode plein écran Le feu de forêt de Tatuk Lake a mené à de nouveaux ordres d'évacuation dans le secteur, vendredi. Photo : BC Wildfire

Les autorités ont aussi émis un ordre d'évacuation pour 16 propriétés supplémentaires dans le district régional de Peace River, vendredi, en raison du feu de Stoddart Creek, près de Fort St. John.

Le sud de la province est aussi touché par cette recrudescence des feux : le district régional de la Côte Sunshine a décrété l’état d’urgence dans le secteur du lac Clowhom, et ordonné l’évacuation de sept propriétés.

Les autorités de santé provinciales ont aussi émis un bulletin d'avertissement en raison de la qualité de l’air pour de grandes parties du centre et du nord-est de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Akshay Kulkarni