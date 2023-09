Grève dans le secteur automobile américain : les négociations avancent

Les trois plus grands constructeurs automobiles américains ont repris, samedi, leurs discussions avec le syndicat United Auto Workers (UAW) pour mettre fin à la grève qui paralyse plusieurs sites depuis vendredi.

Nous avons eu des discussions raisonnablement productives avec Ford aujourd'hui.

Trois sites sont à l'arrêt depuis vendredi : une usine General Motors à Wentzville (Missouri), une autre de Stellantis à Toledo (Ohio), ainsi qu'une antenne de Ford à Wayne (Michigan).

Ils concernent 12 700 des 146 000 membres de l'United Auto Workers (UAW) répertoriés chez les trois constructeurs, aussi appelés Big Three (les trois grands), qui n'ont jamais connu une grève simultanée.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de United Auto Workers défilent dans le centre-ville de Détroit, le vendredi 15 septembre 2023. Photo : Associated Press / Paul Sancya

Stellantis et l' UAW ont entamé une étape critique des négociations , a indiqué samedi le groupe né de la fusion, en 2021, entre Fiat Chrysler Automobiles et le Français Peugeot.

Stellantis a relevé son offre et propose désormais une hausse de près de 21 % sur la durée de la nouvelle convention collective, soit quatre ans, contre 14,5 % il y a encore une semaine.

C'est encore loin, néanmoins, des quelque 40 % réclamés par l' UAW .

GM et Ford offrent, eux, de relever les salaires de 20 % au total.

Stellantis a par ailleurs affirmé, samedi, que la transition vers l'électrique, avec des fermetures de sites à la clef, se ferait sans suppression d'emplois, une crainte majeure des employés du secteur, alimentée par une partie des républicains.

Ouvrir en mode plein écran Des travailleurs tiennent des pancartes pendant leur grève le vendredi 15 septembre 2023, au complexe d'assemblage de Stellantis Toledo, en Ohio. Photo : Associated Press / Jeremy Wadsworth

Ces derniers mettent ce conflit social sur le dos du président américain Joe Biden, sa responsabilité supposée dans le sursaut de l'inflation et sa volonté d'accélérer la transition énergétique de l'automobile.

Son gouvernement a proposé, en avril, de nouveaux standards d'émissions de CO2 plus contraignants, qui pourraient porter à 67 % la proportion de véhicules électriques parmi les voitures non utilitaires aux États-Unis en 2032.