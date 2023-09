Un guide pour favoriser l’inclusion et la diversité dans l’industrie du jeu vidéo

La Guilde du jeu vidéo du Québec s'unit avec le studio québécois Beenox et plusieurs organisations sociales pour lancer son Guide des bonnes pratiques en diversité, équité et inclusion, une série de recommandations visant, comme son nom l'indique, à faciliter la diversification et le bon fonctionnement d'une industrie encore largement blanche, masculine et cisgenre.

Le document en question, rendu public jeudi, s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la Guilde, qui lui a été lancé en 2021, a expliqué Émilien Roscanu, directeur principal des communications et opérations, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada.

Ce guide des bonnes pratiques est l'une des étapes dans ce plan d'action; au départ, on a eu une charte d'engagement, puis plusieurs initiatives pour démystifier certains concepts, et récemment, nous avons effectué un grand projet de diagnostic de DEI [diversité, équité et inclusion, NDLR] en entreprise, au sein de petites entreprises du domaine du jeu vidéo, qui était financé par la Ville de Montréal , a-t-il ajouté.

Nous voulions avoir un état de la situation au sein des entreprises et proposer des plans d'action. Ce qui revenait beaucoup, chez les studios de jeux vidéo, qui sont souvent de petites et moyennes entreprises au Québec, c'est "je veux mieux faire, je veux m'améliorer, je veux intégrer les bonnes pratiques, mais je ne sais pas trop par où commencer, et je ne sais pas trop s'il existe des façons de faire adaptées aux studios de jeux vidéo".

Toujours selon M. Roscanu, le partenariat avec Beenox s'est noué pour une raison simple : l'entreprise sise à Québec travaillait déjà sur son propre guide de pratiques liées à la DEI , mais [Beenox] souhaitait que ce guide ne touche pas seulement leur propre entreprise , a poursuivi M. Roscanu.

Le résultat? Un guide qui peut s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, sans égard à leur taille, ajoute-t-il.

Comptant une trentaine de pages de conseils et de suggestions, le guide tente de ratisser large, notamment en se penchant sur les délicates questions de l'embauche de personnes issues de la diversité, mais aussi sur les biais inconscients, par exemple. Ou encore, en articulant un cadre d'intervention pour prévenir les cas de harcèlement, de discrimination et de violence, y compris la violence sexuelle.

Il y est notamment question de la création d'un poste dédié à la diversité, l'équité et l'inclusion; de la modification des offres d'emploi pour faciliter le recrutement, et on y propose même un exemple de politique à mettre en place pour éviter des cas de harcèlement ou de violence.

Pas plus de problèmes qu'ailleurs

De l'avis de M. Roscanu, s'il existe effectivement des problèmes, au sein de l'industrie du jeu vidéo, en matière de diversité, d'inclusion, ou encore de harcèlement et de violence en milieu de travail, le directeur principal des communications au sein de la Guilde juge que ces problèmes ne sont pas pires que ceux qui existent dans d'autres domaines.

Nous sommes comparables à d'autres industries. [...] Cette prise de conscience, elle est réalisée en ce moment dans plusieurs industries, et témoigne de l'importance d'avoir des milieux de travail qui sont le plus inclusifs possible. L'industrie du jeu vidéo est tournée vers l'avenir.

La Guilde a d'ailleurs produit le document en partenariat avec plusieurs organisations, notamment L'Aparté et le Réseau interuniversitaire québécois de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Ce sont des experts. [...] Nous voulons présenter un guide qui soit solide, et qui permette de transmettre les meilleures pratiques. [...] C'est un outil qui a été demandé par les entreprises en jeu vidéo pour s'améliorer , poursuit M. Roscanu.

Que les problèmes qui accablent l'industrie du jeu vidéo soient similaires, ou non, à ceux d'autres secteurs de l'économie, plusieurs studios, petits et grands, ont été ébranlés par des cas de harcèlement, de violence sexuelle et d'autres comportements toxiques en milieu de travail, ces dernières années.

Le géant Ubisoft, qui a pignon sur rue à Montréal, fait partie de ces compagnies qui ont fait couler beaucoup d'encre. En 2020, trois cadres haut placés au sein du studio montréalais avaient justement été congédiés, à la suite d'allégations de harcèlement à l'endroit d'employés et de gestionnaires.

Cette même année, le quart des salariés de cette compagnie multinationale affirmaient avoir été victimes ou témoins de mauvaise conduite au travail .

L'an dernier, un autre géant, Activision Blizzard, a vivement démenti avoir caché des informations en lien avec de possibles comportements sexuels inappropriés, à la suite d'une série d'accusations qui, affirme le Wall Street Journal, auraient été connues de la direction et que l'on aurait tenté de dissimuler.

Il y a aussi, plus largement, encore du travail à faire pour diversifier l'industrie au Québec. Selon un grand recensement réalisé en 2021 par le gouvernement fédéral, les studios québécois de jeux vidéo étaient composés à 63 % d'hommes, 32 % de femmes, et 5 % de personnes non cisgenres.

Par ailleurs, ce même sondage révèle que les membres des minorités ethniques ne formaient que 13 % des travailleurs de cette industrie, et à peine 3 % des employés ayant répondu au coup de sonde ont indiqué vivre avec un handicap.

Une recette gagnante

M. Roscanu est catégorique : si des pratiques peuvent être améliorées au sein de l'industrie, il existe aussi déjà bon nombre d'initiatives qui fonctionnent et qui favorisent la diversité, l'équité et l'inclusion.

Et le guide est ainsi une recette gagnante que nous proposons à nos membres pour qu'ils puissent avoir une vision un peu plus ancrée dans la science, dans les bonnes pratiques, pour appliquer ces concepts dans toutes les sphères de leur entreprise , mentionne-t-il encore.

Pour la suite des choses, il y aura, au cours des prochains mois, des ateliers qui seront organisés pour permettre à nos membres de s'approprier ce guide, et toutes sortes d'autres plans pour faire vivre le guide, y compris des mises à jour au cours des prochaines années .