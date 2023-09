Des milliers de personnes marchent pour le climat à Toronto

Des milliers de Torontois ont pris part à la marche pour le climat, samedi, une manifestation internationale qui vise à demander la fin des exploitations de combustibles fossiles.

Les manifestants ont commencé à affluer dans la matinée devant Queen's Park, point de départ de la marche.

Aliénor Rougeot est l'une des organisatrices de cette marche. Les énergies fossiles - le pétrole, le gaz [naturel] et le charbon - à eux trois - leur production et leur combustion - sont responsables d’à peu près 80 % des émissions [de CO2] générées par l’homme , a-t-elle expliqué à l’émission Y’a pas deux matins pareils, vendredi.

Plusieurs organisations ont participé à la marche. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Claudette Holloway était présente à la marche. Celle-ci a fait un lien entre les réchauffements climatiques et les feux de forêt qui ont affecté la région de Toronto plus tôt cette année. J'avais des problèmes respiratoires extrêmes, et beaucoup d'autres en ont eu aussi. Et nous avons beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques qui sont encore plus touchées , dit-elle.

La Dre Mili Roy, elle aussi présente à la marche, abonde dans le même sens. La crise climatique est devenue la plus grande crise de santé mondiale , dit-elle.

Des marches similaires ont eu lieu un peu partout dans le monde en fin de semaine, entre autres à Vancouver.

Avec des informations de Sarah Tomlinson