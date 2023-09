Le défilé de la Fierté gaie teinté d’inquiétude à Sherbrooke

Plusieurs membres de la communauté LGBTQ ont participé au défilé de la Fierté gaie samedi à Sherbrooke, concluant les activités de la 11e édition de Fière la fête.

Fière la fête, qui organise le défilé, s’est déroulée sous le thème Se créer ensemble . Le thème choisi vise l’inclusion, la créativité ainsi que le partage. Les citoyens ont pu se rassembler en matinée, avant le défilé, pour faire la visite d’une exposition au cours de laquelle les différents organismes de la région présentaient leurs services à la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Les groupes et organismes communautaires de la région ont organisé une exposition pour présenter les services offerts à la population. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Cette année, le défilé a été teinté par l'inquiétude. L'actualité est difficile pour les personnes transgenres. Elles font l'objet de commentaires haineux sur les médias sociaux en particulier. Selon la présidente du Conseil québécois LGBTQ , Catherine Lavarenne, cette montée du discours haineux s’explique par l’ignorance.

On voit les conséquences directes sur le terrain. La haine augmente la détresse psychologique autant chez les jeunes que chez les personnes de nos communautés et chez les gens qui travaillent dans le milieu communautaire. On voit que c'est vraiment lié à de l'incompréhension et à une très grande méconnaissance dans la population en général , explique-t-elle.

Un climat difficile

La situation est alarmante. C'est préoccupant parce que des gens dans nos communautés vont mal à cause de la violence parce qu'ils reçoivent des menaces, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans des lieux où ils devraient se sentir en sécurité , se désole Gen Ste-Marie, qui est responsable de la coordination générale et du réseautage chez TransEstrie.

Théo-Rose Fréchette, qui a participé au défilé de la fierté gaie, vit présentement sa transition de sexe. Son souhait est que la perception du public s'amliore. C'est vrai que c'est un climat difficile en ce moment. Il y a beaucoup de critiques, de haine et d'injustice envers les communautés trans.

Comme Théo-Rose, Lily-Rose Arel vit peu d'inquiétude. L'avenir appartient aux jeunes, qui s'affirment de plus en plus. L'affirmation n'existait à peu près pas il y a vingt ans. Maintenant, on est capable de dire: je veux être moi. Il peut y avoir des reculs. Il faut faire attention, mais ça peut être une opportunité pour transformer cette situation pour les gens de la communauté en ouverture, en possibilités d'avancer et de se faire connaître pour le futur , souligne Lily-Rose, qui croit que parler de la communauté trans est un pas en avant.

On est dans une période très anxiogène pour nos communautés, mais nous à Divers Gens, on croit définitivement qu'avec l'éducation et la sensibilisation, on peut faire une différence. Donc, C'est une crise passagère , rappelle le coordinateur de l’organisme Divers Gens, Cédric Champagne.

Le défilé de la fierté s'est terminé au parc Jacques Cartier, où la surveillance a été augmentée pour éviter des incidents fâcheux.