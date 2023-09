Plus de 150 femmes noires, autochtones et de couleur participaient samedi au congrès Big Ideas, à New Westminster, en banlieue de Vancouver, pour obtenir du soutien dans leur carrière.

Les ateliers de samedi portaient sur des sujets tels que la carrière, le bien-être, et la préparation pour les entretiens d’embauche.

Le congrès était organisé par Odihi, un organisme visant à renforcer l'autonomie des femmes noires par le biais d'ateliers et de mentorat.

En tant que femme noire, il m'arrive souvent d'entrer dans des salles où je vois peu de gens qui me ressemblent , explique Efe Fruci, la fondatrice d’Odihi. Même si nous parlons souvent d'égalité, il reste toujours du travail à faire.

Efe Fruci cite notamment le fait que seulement trois entreprises parmi les 500 plus grandes entreprises américaines sont dirigées par des femmes.

Tout au long de la journée, des conférencières provenant de différentes industries, comme les finances, le bien-être, la collecte de fonds, et le journalisme, ont partagé leur expérience et leur savoir.

L'une d'entre elles, Judy Kasiama, a fondé Colour The Trails, un organisme pour inciter les jeunes personnes de couleur à faire du plein air, à travers des activités inclusives.

Parfois, on a besoin d’un groupe de personnes qui nous ressemblent pour se sentir en sécurité dans certains espaces , explique-t-elle. C’est l’idée de cette conférence : de se rassembler. Par exemple, si on sait qu’on veut devenir entrepreneure, même si on ne sait pas par où commencer, c’est important de côtoyer des femmes qui partagent le même rêve.

L'une des participantes au congrès, Sara Alhlware, travaille avec de jeunes femmes qui ont selon elle besoin de se sentir valorisées. Plusieurs sont très timides et ne savent pas comment s'y prendre pour trouver des ressources professionnelles, donc ce genre de congrès qui outille les jeunes et leur donne un espace sécuritaire est très important.

Il s'agissait de la première édition de la conférence, qui s’intitule Bigger Ideas ou De grandes idées .

Avec les informations de Yasmin Gandham