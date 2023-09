Le corps retrouvé vendredi à l’Î.-P.-É. serait celui de Summer Kneebone

Un corps retrouvé dans une région éloignée du comté de Kings, à l’Île-du-Prince-Édouard, serait celui de Summer Kneebone, 27 ans, selon la police de Charlottetown.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, la police a déclaré que des détectives avaient trouvé le corps à 11 h 40. L’endroit dans le comté de Kings n’a pas été révélé.

J’ai du mal à appeler cela une victoire , a déclaré le sergent détective Darren MacDougall. La tristesse de la famille, c’est vraiment difficile.

Ouvrir en mode plein écran Une affiche de personne disparue à l'Île-du-Prince-Édouard. Summer Kneebone a été vue pour la dernière fois le 7 août 2023 à Charlottetown. Photo : CBC / Stacey Janzer

Les restes ont été trouvés à l’extérieur sur une propriété rurale. La police a déclaré la zone comme une scène de crime.

Le Conseil des Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard a publié une déclaration vendredi après-midi, disant que c’est avec une grande tristesse que nous avons appris la récupération des restes qui seraient ceux de Summer Dawn Kneebone .

L’organisation, qui a admis que la victime avait accédé à ses services dans le passé, avait précédemment lancé une recherche au sol pour trouver des signes d’elle avec l’aide d’amis, de parents et de bénévoles.

Nous continuerons de soutenir la famille et de rester une présence active de soutien , poursuit le communiqué. En période de deuil, une collectivité choisit de se rassembler et de s’unir comme un tout. La communauté du Conseil des Premières Nations restera unie pour Summer et sa famille.

Le sergent détective Darren MacDougall a mentionné que l’enquête policière doit encore trouver des réponses à de nombreuses questions concernant la mort de Summer Kneebone.

Ce n’est pas fini. Nous sommes encore en train de rassembler beaucoup de choses. Au fur et à mesure que nous mettons tout cela au point, nous continuerons d’informer le public par l’intermédiaire des médias et d’autres sources. Il y a encore beaucoup de travail à faire ici , a-t-il admis.

Deux personnes arrêtées plus tôt

Plus tôt cette semaine, la police a arrêté et accusé deux résidents de l’Île-du-Prince-Édouard relativement à la disparition de Summer Kneebone.

Donald Roy Holmes, 44 ans, et Samantha Jemima Parlee-Buell, 32 ans, font face à des accusations en vertu de l’alinéa 182(b) du Code criminel du Canada d’outrage à un cadavre ou à des restes humains.

Le sergent détective a souligné que la police avait lancé un mandat d’arrêt pancanadien pour les suspects.

Ils sont tous les deux de Pembroke, dans le sud-est de l’Île-du-Prince-Édouard, mais ont été arrêtés à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

Summer Kneebone a été vue pour la dernière fois le 7 août. La police, la famille, les amis et les bénévoles la cherchaient depuis qu’elle a été portée disparue une semaine plus tard.

Le téléphone et les cartes bancaires de la victime n’avaient pas été utilisés depuis la nuit de sa disparition.

Samedi dernier, la Loi sur les personnes disparues de l’Île-du-Prince-Édouard est entrée en vigueur. Elle permet aux policiers d’avoir accès au téléphone et aux dossiers Internet d’une personne disparue, des renseignements qu’ils ne pouvaient obtenir auparavant qu’au cours d’une enquête criminelle.