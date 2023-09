Un rassemblement pour la vérité sur les pensionnats pour Autochtones à Regina

La Première Nation de Keeseekoose en Saskatchewan a organisé cette fin de semaine un rassemblement au Centre Conexus à Regina, dans le but de créer un espace pour libérer la parole des survivants de pensionnats pour Autochtones, et pour aborder les questions de réconciliation et de vérité.

Ce premier rassemblement de trois jours initiée par la communauté située à 300 km à l'est de Regina s’achève dimanche. L'objectif est de permettre à des membres de Premières Nations de prendre la parole et d'aborder des sujets difficiles, tels les abus vécus dans les pensionnats et les traumatismes intergénérationnels.

Beaucoup n'ont pas encore complètement guéri et c'est le but ultime, de guérir notre peuple pour que nous puissions avoir à nouveau des nations saines , dit le chef de la Première Nation de Keeseekoose, Lee Anthony Ketchemonia

Ouvrir en mode plein écran Lee Anthony Ketchemonia shouhaite voir son peuple guérir et çetre en santé. Photo : Radio-Canada

C’est aussi une façon d'honorer les enfants qui n'ont pas survécu aux pensionnats. On sait que 54 [ potentielle ] tombes anonymes ont été trouvées dans la Première Nation de Keeseekoose et on veut les honorer aussi.

Connaître la vérité

Jennifer Wood, agente de liaison pour la commémoration et l’engagement communautaire au Centre national pour la vérité et la réconciliation, faisait partie des conférenciers invités lors de l'événement.

Samedi, elle a abordé le travail réalisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

C'est une période critique pour nous. Avec tout ce qui se passe au Canada, avec la découverte de tombes anonymes et d'enfants disparus, avec les recours collectifs qui ont lieu […] toutes ces choses affectent nos vies.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Wood faisait partie des conférenciers invités lors de l'événement Photo : Radio-Canada

Elle a également soutenu l'importance pour les jeunes générations autochtones de connaître leur culture, leurs traditions et qu'elles en soient fières.

Publicité

Sans oublier, dit-elle, la nécessité pour les jeunes de connaître la vérité sur l’histoire des pensionnats.

Je veux qu'ils connaissent la Loi sur les Indiens. Je veux qu'ils sachent ce qui est arrivé à notre peuple , soutient Jennifer Wood.

Aborder ces sujets peut cependant être difficile pour les survivants.

Les organisateurs ont donc prévu que des membres de la communauté soient disponibles sur place pour leur offrir du soutien en cas de besoin.

La plupart des questions abordées ici peuvent déclencher des réactions en raison des traumatismes subis. Je crois que beaucoup de participants sont encore sur le chemin de la guérison. Il est donc nécessaire d'avoir un soutien lors de rassemblements comme celui-ci , dit Alvin Musqua Jr.

Ce rassemblement pour la vérité est aussi l’occasion de célébrer les cultures de différentes communautés autochtones. Des prestations de musique, de danse, et la vente d'artisanat sont au programme.

Les organisateurs espèrent organiser un autre rassemblement du genre l'an prochain.