Protéger le boisé Neilson, un arbre à la fois

C'était jour de plantation d'arbres, samedi, au boisé Neilson, dans Sainte-Foy. Un espace vert naturel de 25 hectares que défend bec et ongles le regroupement de citoyens Les Amis du boisé Neilson.

Depuis des années, le groupe se bat à la fois contre d'éventuels projets immobiliers dans le secteur, et pour un espace écologique protégé.

Planter des arbres pour mobiliser le public autour de la conservation de l'espace vert situé à la Pointe de Sainte-Foy, c'est l'un des objectifs du regroupement, qui a accueilli à son événement quelque 75 personnes. Un succès , lance Daniel Desroches, cofondateur des Amis du Boisé Neilson.

Daniel Desroches, cofondateur des Amis du Boisé Neilson. Photo : Radio-Canada

Le regroupement entend maintenant mobiliser le public autour de la conservation de l'espace vert situé à la Pointe-de-Sainte-Foy.

C'est un combat qui est gagné du point de vue des citoyens , croit M. Desroches.

Récemment, un don a permis à la Ville de Québec d'acquérir la moitié du boisé, ce qui rassure l'homme.

Au point de vue de la Ville de Québec il reste encore des choses à régler, il reste des fils à attacher il y a encore des ententes pour réaliser le projet d'un parc de conservation, d'un parc nature.

L’élection partielle s’invite

Bien que le boisé Neilson soit situé dans la circonscription provinciale de Louis-Hébert, six des dix candidats en lice pour l’élection partielle du 2 octobre dans Jean-Talon – comté limitrophe – ont profité de l’occasion pour planter un arbre, saluer l’initiative du regroupement, et se faire entendre.

Pour, Marie-Anik Shoiry, candidate de la Coalition avenir Québec, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la protection de nos espaces verts . On a besoin d'espaces verts en milieu urbain, donc je pense qu'il faut toujours rester très vigilants , poursuit-elle, insistant qu'il faut garder ça en tête .

Pour sa part, Olivier Bolduc, candidat de Québec solidaire est d’avis que si le gouvernement intervenait de manière très rigide par rapport aux villes, je pense que ça serait d'aller dans [leurs] plates-bandes .

[Elles] sont capables de faire les choses par elles-mêmes , ajoute-t-il.

Le candidat du Parti québécois, Pascal Paradis, se demande, au contraire, si le cadre législatif en place est suffisant pour protéger des espaces verts comme le boisé Neilson.

Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut dans la boîte à outils pour la Ville de Québec? s’interroge-t-il. Est-ce que le Québec donne tous les outils dont la Ville à besoin?

C'était jour de plantation d'arbres, samedi, au boisé Neilson, dans Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada

Questionnée sur le sujet du zonage permettant toujours du développement immobilier dans plusieurs parcelles du boisé Neilson, Élise Avard Bernier, candidate du Parti libéral du Québec, pense qu'il faut amener la discussion .

C'est sûr qu'il faut préserver la verdure, les arbres, mais il faut aussi avoir de l'immobilier vu qu'on manque aussi de places , laisse-t-elle tomber.

Selon Jesse Robitaille, qui porte les couleurs du Parti conservateur du Québec, l’initiative déployée samedi inspire les gens [du boulevard] René Lévesque et les gens du coin de l'Université Laval de s'opposer au méga projet de tramway .

Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec et candidate dans Jean-Talon pour le parti, abonde dans le sens du candidat conservateur et juge super important de conserver les boisés , ajoutant que c'est une des raisons [...] pour lesquelles on s'oppose au projet de tramway qui rase deux, même trois boisés.

C'était jour de plantation d'arbres, samedi, au boisé Neilson, dans Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada

La Ville de Québec détient 49% du boisé. Le reste est constitué de terrains morcelés, selon un zonage qui permet encore la construction de projets immobiliers.

L'Industrielle Alliance est l'un des quatre propriétaires privés qui détiennent une parcelle du boisé Neilson. Selon un porte-parole de l’entreprise, des discussions sont toujours en cours avec la Ville de Québec quant à l'avenir du terrain.

D'après un reportage de Tifa Bourjouane