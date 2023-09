Les festivals agroalimentaires battent leur plein

Avec les récoltes qui se terminent, des festivals agroalimentaires se déroulent pendant le week-end au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'objectif de promouvoir l'autonomie alimentaire, le festival La lune des moissons accueille des producteurs locaux et des ateliers à Saint-Prime.

On a la mission de promouvoir le développement d'un système alimentaire durable et de proximité, en alliant terroir et culture. Ça se présente donc sous une présentation assez éclatée. Il y a le grand marché fermier aujourd'hui [samedi], qui est le coeur de l'événement , explique la porte-parole du comité organisateur, Julie Nadeau.

Dimanche, une conférence sur l'alimentation locale au fil des saisons sera présentée au public. Le comité organisateur souhaite sensibiliser les gens à l'importance de cette industrie dans la région.

C'est important pour les entreprises locales, pour le développement de la région et pour l'environnement. C'est bon de fonctionner en circuits courts. Aussi, rencontrer les producteurs, ça conscientise les gens, ça les rapproche de l'agriculture , fait valoir Julie Nadeau.

Popularité croissante

Parmi les 25 entrepreneurs participant au festival, plusieurs misent sur la transformation de leurs produits.

La Bonté divigne est l'un de trois vignobles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis le début de la commercialisation des produits, il y a six ans, la croissance de la clientèle est exponentielle.

Les touristes qui viennent dans la région sont contents des attraits touristiques nouveaux. Les clients locaux sont très très présents aussi. Plus on est connu, plus on est achalandé , soutient-le propriétaire, Bernard Gagné.

De son côté, Manon Brassard a une petite entreprise de recettes prêtes à cuisiner faites à partir d'ingrédients d’ici. Selon elle, les gens aiment faire des découvertes.

J'aime beaucoup la farine de gourganes. C'est le premier produit que j'ai développé et c'est vrai que les gens restent un peu surpris et ils se demandent c'est quoi, parce qu'on voit souvent la gourgane en soupe, mais pas en farine. Les gens aiment de plus en plus parce que ça remplace la viande. Beaucoup aussi ne savent pas qu'on a une usine de flocons d'avoine à Saint-Félicien , mentionne-t-elle.

Pour cette deuxième édition, le festival a organisé un concours de citrouilles dont l'une pèse plus de 150 livres.

Festival de la courge

Et il n'y a pas seulement qu'à Saint-Prime où les récoltes sont à l'honneur. À Saint-André-du-Lac-Saint-Jean le festival de la courge se déroule aussi pendant la fin de semaine.

Le Domaine d'Oscar, une nouvelle ferme maraîchère, a organisé cet événement pour une deuxième année.

Ouvrir en mode plein écran Le festival Lune des moissons en est à sa deuxième édition. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les propriétaires souhaitent mettre en valeur les différentes variétés au moment fort de la saison.

Divers exposants sont aussi sur place.

D'après le reportage de Béatrice Rooney