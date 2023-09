La véritable histoire d’Airmedic

On apprenait cette semaine la vente d'Airmedic à la compagnie ambulancière Dessercom, établie à Lévis. Dans une lettre ouverte envoyée aux médias, le promoteur Stéphan Huot affirme avoir fondé Airmedic en 2012 et souligne l'héritage qu'il laisse aux Québécois. Or, Airmedic a plutôt été créé en 2000 par un ancien militaire de Saguenay.

Dans une autre lettre ouverte, Alain Vallières, le directeur général de la coopérative Helico Secours, qui a une base à Saint-Honoré, a tenu à rétablir les faits et à donner le mérite d'Airmedic à l'ancien militaire saguenéen, François Rivard.

Il a entre autres indiqué que l’histoire du transport d’urgence héliporté au Québec, elle est belle. Elle implique des personnes passionnées par le bien commun qui ont fait preuve de vision. Les faits qui constituent cette histoire méritent d’être correctement préservés au fil du temps .

Il faut dire que François Rivard est aussi à l'origine d'Helico Secours, tout comme Airmedic. C'est vraiment une histoire très humaine avec un objectif social qui se trouve derrière ces deux organismes.

Le principal intéressé raconte

François Rivard affirme : C'est ma première paie, en fait, de contribuer à sauver une vie .

Depuis qu'il est tout jeune, il sait qu'il consacrera sa vie à aider son prochain. Cette conviction l'a mené à devenir assistant médical de vol dans l'armée et à créer Airmedic en 2000.

Le fondateur d'Air Médic et d'Helico secours, François Rivard. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Airmedic, qui était un organisme à but non lucratif, a été racheté par l'entrepreneur Stéphan Huot en 2012, qui en a fait une entreprise privée. Deux ans plus tard, François Rivard décide de quitter le navire.

Avec le privé, bien là, c'est sûr que, nécessairement, côté opérationnel, c'était quand même très bien. C'est juste que la philosophie, moi, j'étais moins à l'aise avec ça, donc, j'ai quitté en 2014 , raconte-t-il.

Cependant, le pilote n'a jamais perdu son envie d'aider les gens.

Avec plusieurs anciens d'Airmedic aussi, on s'est dit : Pourquoi qu'on ne remettrait pas à la population du Québec un autre système à organisation non lucratif? Mais, c'est sûr qu'avec l'expérience des statuts légaux, etc. Je me suis aperçu qu'une coopérative serait mieux comme carte, en fait, au niveau du financement, mais aussi au niveau populaire , mentionne-t-il.

Helico Secours est née en 2020. Une coopérative de sauvetage aérien avec une plus grande offre de services. François Rivard n'a qu'un seul voeu pour le futur.

C'est mon souhait, en fait, qu'il y ait un bon pourcentage de la population qui prennent conscience de la cause de la coopérative, qui deviennent membre à 50 $ à vie et qui utilisent les services, selon leur besoins et que ça reste un joyaux du Québec, qu'enfin, le Québec ait un service qui va avoir une longue vie pour sauver des vies.

D'après le reportage de Marie-Michèle Bourassa