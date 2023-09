Fierté North Bay, un défilé qui dénonce la haine et les informations trompeuses

Le défilé de la fierté de North Bay a eu lieu samedi après-midi. La lutte contre la haine envers les personnes LGBTQ+ était au centre du message que portaient les participants à la marche.

Jason Maclennan, responsable des communications pour Fierté North Bay, affirme qu'il est primordial, au-delà des célébrations, de montrer que la haine n'a pas sa place dans la région.

On voit une augmentation marquée de la haine et des informations trompeuses, [...] en particulier envers la communauté trans. [...] On voit tellement de manifestations envers les lectures de contes pour enfants donnés par les drag queens ici au Canada. Ça me perturbe, je croyais qu’on en avait fini avec tout ça.

Cette hausse de la haine a aussi lieu dans le Nord de l'Ontario, explique Laur O'Gorman, membre du conseil d'administration de Fierté Sudbury.

Laur O'Gorman mentionne la manifestation de juin dernier durant laquelle un petit groupe de personnes opposées à la présence des sujets concernant l’identité sexuelle et de genre dans les écoles ont fait face à des contre-manifestants à Sudbury. Ils avaient des pancartes qui nous traitaient de pédophiles!

Laur O'Gorman affirme être la cible de propos menaçants sur les médias sociaux. Tout ce qu’on peut faire, en fin de compte, c’est de rester à l’affût, être au courant de ce qui se passe, et planifier afin de garder la communauté en sécurité.

Nous devons célébrer [nos progrès] mais il faut aussi continuer à pousser afin d’améliorer [nos conditions de vie].

Plusieurs centaines de citoyens ont participé à la marche, comme Nathalie Drolet, qui est enseignante au Conseil scolaire catholique Franco-Nord et présidente locale à l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Drolet est enseignante au Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Photo : Radio-Canada

Je pense qu'il y a une minorité qui n’est pas silencieuse qui fait que nos jeunes et nos membres se sentent plus attaqués , a-t-elle déclaré.

De son côté, Christina Gates, qui habite North Bay, tenait à participer pour dénoncer le climat qui règne. Il y a beaucoup de haine et d’informations trompeuses en ce moment. Je crois que c’est important de leur montrer que nous sommes ici. Je suis une alliée [de la cause LGBTQ] et je crois en l’égalité des droits pour tous. Nous sommes ici pour rester.

Les célébrations de la fierté se poursuivent jusqu'à dimanche.

Avec les informations de Francis Beaudry