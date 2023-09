La Fondation Rock-Guertin distribue 900 paniers de la rentrée

La fondation Rock-Guertin a procédé à la distribution de 900 paniers de la rentrée samedi, pour fournir de l’aide aux familles dans le besoin.

On attend 900 familles qui viendront récupérer leurs paniers. On sait qu'avec la rentrée, au niveau du portefeuille, c’est plus difficile. Le coût du panier d’épicerie a énormément augmenté, donc on réitère l’édition du panier de la rentrée , explique la directrice générale de la Fondation Rock-Guertin, Solange Rodrigue.

Ce sont 900 paniers de la rentrée qui ont été distribués à des familles dans le besoin.

Cette dernière remarque que le coût de la vie, qui grimpe en flèche, a un réel impact sur les Sherbrookois. On a beaucoup plus de demandes année après année pour les paniers. Ce n’est pas un concours qu'on souhaite faire , souligne-t-elle.

Les paniers, destinés aux familles avec des enfants d’âge scolaire, contiennent 50 items variés, dont 12 articles frais tels que des fruits et des légumes. Plusieurs collations sont également offertes, pour une valeur totale de 265 $.

Les paniers sont composés de 50 articles, dont 12 sont des produits frais.

Une centaine de bénévoles ont répondu présents pour aider à la distribution de ces paniers. Nous avons des retraités, des jeunes ; c’est la mixité des générations et c’est super ! Nous sommes très contents de les avoir avec nous, ils sont d’une grande aide , ajoute Solange Rodrigue.

Les jeunes mettent la main à la pâte

Une douzaine de jeunes ont participé à la distribution de paniers. Sept d’entre eux sont issus de la maison Jeunes-Est, un organisme communautaire dont la mission est dédiée aux jeunes de 12 à 17 ans.

Ce sont des jeunes qui reçoivent souvent des collations et parfois du dépannage alimentaire. On a beaucoup de jeunes qui redonnent en temps, en présence et en implication , a fait savoir l’intervenant jeunesse à la maison Jeunes-Est, Joshua Dorais-Bordeleau.

L’une de ces jeunes, Emilya Rivard Gagné, offre son aide pour le don de paniers pour une seconde fois. Pour moi, c’est important d’aider les autres. C’est aussi important pour moi de me dire que je suis utile.

Emilya Rivard Gagné était heureuse de pouvoir redonner à sa communauté en procédant à la distribution de paniers de la rentrée.

On redonne au suivant et je trouve que c’est une belle cause, ajoute un bénévole, Jean-Marc Hamel. Ça me rend heureux d’aider les autres.

Une aide qui fait la différence

Ça aide beaucoup ceux qui sont dans le besoin. Ça fait une différence, je vous le garantie. C’est un beau geste qu’ils font et ça me va droit au cœur , témoigne Antoine, qui est venu chercher son panier.