La tempête Lee cause des dommages en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

La tempête Lee a traversé la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick samedi. Le système météorologique a apporté avec lui des vents violents et de grosses quantités de pluie qui ont causé de nombreux dommages.

Des routes inondées, des milliers de pannes et des arbres cassés sont causés par la tempête qui a touché terre vers 16 h à Long Island, une île du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

En début de journée, les prévisions montraient que la trajectoire toucherait directement la région de Yarmouth, mais Lee a dévié un peu à l’ouest, au grand soulagement de Danny Muise, préfet de la municipalité avoisinante d’Argyle.

Nous étions prêts avec les mesures d’urgence si on avait eu besoin d’ouvrir des centres de réconfort, mais le cas ne s’est pas posé , indique-t-il.

Lee se trouve actuellement au nord-est de Yarmouth et poursuit sa route vers le sud du Nouveau-Brunswick.

Le système faiblira à mesure qu’il avancera vers l’est de l’île d’Anticosti et vers la côte ouest de Terre-Neuve.

On signale des dommages

De nombreux arbres sont tombés et les autorités recensent des inondations localisées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Un arbre fracassé par les vents de Lee est tombé sur la rue Woodstock à Fredericton samedi. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

On demande aux résidents d’éviter les déplacements non essentiels jusqu’à la fin de la tempête pour permettre aux premiers répondants de faire leur travail.

Près de Fredericton, le toit d’une station-service s’est écroulé et la rue Regent a été partiellement inondée.

Au cours des prochaines heures, on surveillera le centre du Nouveau-Brunswick et le nord-est , indique Tom Lévesque, de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick.

0:52 Des édifices et des arbres ont été endommagés par les vents dans la grande région de Fredericton, dont cette station-service à New Maryland. Photo : Radio-Canada

Lee est en effet un vaste système, explique le météorologue Jim Price.

Le système a apporté beaucoup de vent à l’est et beaucoup de pluie à l’ouest [de sa trajectoire] , indique-t-il.

Plusieurs pannes

En fin d’après-midi samedi, plus de 175 000 clients étaient toujours sans électricité, la majorité en Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Samedi avant-midi, 16 septembre 2023, des équipes de Nova Scotia Power étaient sur place afin de réparer des fils électriques tombés sur la route 8 dans le secteur de Milton à Halifax. Photo : Gracieuseté/Nova Scotia Power

Dans un communiqué publié samedi matin, Nova Scotia Power indique que les pannes sont dues à des chutes d'arbres et à des vents violents qui atteignaient 100 km/h dans l'ouest de la province et jusqu'à 90 km/h au centre-ville d'Halifax. Plus de 700 employés sont à pied d’œuvre pour évaluer et réparer les dommages.

Du côté des télécommunications, des usagers ont remarqué un service intermittent. Selon un courriel de la compagnie Bell, une congestion du service sans fil serait causée par les pannes d’électricité, ce qui force les utilisateurs à se tourner vers le réseau cellulaire.

Avec des informations de CBC, de Martine Blanchard, d'Héloïse Rodriguez Qizilbash et de Marie-Ève Bégin