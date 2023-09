Les habitants de Fort Smith invités à apporter de l’eau avec eux lors de leur retour

Les habitants de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest doivent s’attendre à des services publics limités à leur retour prévu lundi, selon la conseillère municipale Louise Beaulieu.

Son conseil est d’apporter de l’eau embouteillée pour être approvisionné pendant au moins deux semaines. Elle également prévient qu’ils verront des scènes horribles de destructions. En entrant, ils verront beaucoup de zones brûlées , dit-elle.

Les banques auront aussi un service limité puisqu’elles n’ont pas d’argent liquide, cependant les épiceries seront ouvertes.

Des services de santé réduits

L’Administration des services de santé et des services sociaux du territoire indique que plusieurs soins et services seront réduits ou indisponibles.

C’est le cas notamment pour les services d’urgence, qui ne seront offerts qu’à 85 % de leur capacité. Les patients qui nécessitent une admission seront transférés dans d’autres établissements.

Le service de sage-femme n’accueillera d'abord que les femmes enceintes qui ont une urgence. Ce service reprendra son flux normal à partir du 21 septembre.

L’établissement Northern Lights Special Care Home restera fermé jusqu’au retour de la totalité de ses employés : l'établissement doit être préparé et les services de santé doivent être pleinement opérationnels pour permettre le retour des résidents en toute sécurité .

Le feu à Wood Buffalo n'est toujours pas maîtrisé

Sur la page Facebook du parc national Wood Buffalo (Nouvelle fenêtre), les autorités indiquent que le feu, qui a déjà consumé une superficie d'au moins 472 963 hectares, brûle toujours et qu'ils s’attendent à ce qu’il prenne plus d’ampleur .

L’indice de sécheresse est encore de plus de 1 100. Le plus haut indice de sécheresse jamais enregistré dans la région auparavant était d’environ 840.

Tout est très, très sec dans le secteur de Fort Smith, ce qui complique la lutte contre l’incendie. La semaine dernière, des précipitations ont légèrement amélioré la situation, mais les conditions se sont de nouveau asséchées, et on prévoit le retour de températures dépassant les moyennes saisonnières en fin de semaine et la semaine prochaine.

La date de retour pourrait être reportée si la situation n’est pas sécuritaire, précise de son côté Louise Beaulieu.

Avec des informations de Luke Carroll et Richard Gleeson