Lee : la Péninsule acadienne s’en tire plutôt bien

La Péninsule acadienne s’en tire plutôt bien jusqu’à maintenant avec la tempête post-tropicale Lee. À l’exception de pluie abondante et de vents forts et soutenus, on ne rapporte aucun dommage majeur dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

À Maisonnette, dans la ville de Rivière-du-Nord, un gros arbre a cassé devant une résidence située tout juste à côté de l’ancien édifice municipal.

Ouvrir en mode plein écran Cet arbre a cassé sous la puissance des vents à Maisonnette, dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Le long de la côte, des vagues imposantes ont attiré des curieux, mais là aussi, on ne fait part d’aucun dommage apparent.

Cela ne veut pas dire pour autant que les citoyens n’étaient pas inquiets. Dans la rue Foley de Caraquet, là où de précédentes tempêtes ont rongé le littoral, on craint toujours que la prochaine tempête soit celle de trop et précipite des résidences dans un éboulement.

Gilles Lanteigne n’est pas rassuré quand il voit les vagues frapper la côte derrière sa maison.

C’est inquiétant un peu. Avec Fiona, toute grosse tempête de vent, de pluie mariée à des marées hautes et la pleine lune amène un peu d’anxiété. Je pense souvent à mes voisins de rue qui sont plus fragilisés que moi. J’ai tendance à regarder toutes les quatre heures si leurs maisons sont encore là. Ça nous trotte dans la tête, aucun doute , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'érosion dans la côte de la rue Foley de Caraquet gagne du terrain. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

On est très impuissant contre tout ça, c’est la nature. On est toujours sur le qui-vive à l’automne. Rien ne dit que nous n’aurons pas une autre tempête qui fera autant de dégâts dans une semaine , ajoute celui qui songe à des travaux coûteux d’enrochement pour réduire l’érosion qui menace sa demeure.

Daniel Mallet, de Caraquet, s’est préparé depuis longtemps à faire face à la tempête Lee. Il a acheté tout le nécessaire pour une trousse de survie et il a fait son plan si jamais les choses venaient à empirer.

Ouvrir en mode plein écran Ces bateaux de pêche sont bien amarrés au quai de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Ça ne me stresse pas vraiment , assure-t-il, en ajoutant qu’il surveille régulièrement les plus récentes prévisions météorologiques.

On est préparé, on a déjà tout le matériel dont on a besoin. On est équipé. Jusqu’à maintenant, ce n’est pas aussi pire qu’on pensait. S’il se passe quelque chose, on a beaucoup d’amis et de la famille aux alentours. Je crois qu’on est bon. Les gens ont pris ça au sérieux.

À Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l’île Lamèque, les vagues se déchaînent sur le quai. Quelques curieux sont venus assister au spectacle, bien à l’abri dans leurs véhicules.

Ouvrir en mode plein écran Cette vague s'offre en spectacle sur le coin du quai de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l'île Lamèque. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Félix Savoie en a vu d'autres dans sa carrière de pêcheur.