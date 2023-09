Une manifestation à Rouyn-Noranda contre le projet de loi 31

Un groupe de manifestants s'est rassemblé samedi après-midi devant le bureau du député provincial Daniel Bernard, à Rouyn-Noranda.

Des locataires se rassemblent dans plusieurs régions du Québec afin de préserver le droit de céder un bail.

Le projet de loi du gouvernement donnerait aux propriétaires le droit de refuser une cession de bail.

Réunis pour protéger les locataires

[On veut ] montrer au gouvernement Legault que la population est tannée de sa complaisance envers les possédants au détriment des plus démunis , affirme dans son discours Marc-André Larose, organisateur et aussi représentant de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue.

Devant le bureau du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, des slogans comme Legault, pour la poche des proprios ou encore Touche pas à ma cession de bail sont affichés en grosses lettres sur des pancartes et des banderoles.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Larose (gauche) organisateur communautaire à l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue et son comité de mobilisation ont tenu à organiser un rassemblement symbolique. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Marc-André Larose estime qu'il est inacceptable de retirer le droit à la cession de bail aux locataires en pleine crise du logement.

Quand le marché a aussi peu d'offres, ça permet aux propriétaires de jouer beaucoup avec la demande et le prix des logements. La cession de bail, c'est un outil qui permettait de freiner cette hausse-là en cédant notre bail à un locataire qui pouvait profiter des mêmes conditions. Ça permettait un peu de freiner cette hausse-là entre chaque occupation , résume M. Larose.

Un outil qui permet de lutter contre la discrimination ?

Ce dernier estime également que le pouvoir de céder son bail permet d'éviter de la discrimination.

Et il n'est pas le seul. Guy Trudel s'est joint au rassemblement pour ses enfants, particulièrement pour son fils adopté en Haïti. Le père de trois enfants a constaté qu’il était beaucoup plus laborieux de trouver un appartement à son garçon adopté qu’à ses deux enfants biologiques.

Ouvrir en mode plein écran Guy Trudel et sa conjointe manifestent en soutien à la prochaine génération et contre la discrimination raciale qui peut survenir lors de la location d'un logement. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

De la discrimination au niveau de la couleur de peau, je pense que ça l'existe, puis pas qu'en masse , estime M. Trudel, qui a cosigné le bail de son fils. On voit que la cession c’est une façon peut-être détournée d’enlever ce problème-là , estime le manifestant.

Élan de solidarité

Le maintien de cette mesure est particulièrement important pour les femmes, soutient Julie Côté, intervenante communautaire au Centre Entre-Femmes.

Ouvrir en mode plein écran Julie Côté, intervenante communautaire au Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda, estime qu'il est important de se battre pour le maintien de la cession de bail. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En ce moment, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à la rue, qui ont de la difficulté à payer parce que c'est souvent davantage les femmes qui sont touchées par l’inflation , explique-t-elle en faisant référence aux mères monoparentales et celles qui occupent des emplois souvent moins rémunérés que les hommes.

Yvette Bélanger et Jovette Pépin étaient présentes en signe de soutien à la cause, sans pour autant être directement touchées, puisqu'elles occupent déjà un logement à prix modique. Elles s’estiment chanceuses de pouvoir payer à la hauteur de leurs revenus, mais sont conscientes que tous n’ont pas la même chance.

Ouvrir en mode plein écran Yvette Bélanger et Jovette Pépin ont à cœur les droits des locataires. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ceux qui ne sont pas dans les [habitations à prix modiques] et qui sont obligés de se trouver un 3 et demi à 800 $ ou 850 $ par mois, c’est beaucoup , se désole Mme Pépin.

La dame déplore aussi le fait que les bénéficiaires de l’aide sociale se fassent retirer une somme d’argent s’ils décident d’habiter avec un ou des colocataires.

Son amie Yvette Bélanger estime que la situation que vivent certains locataires met en jeu leur dignité. Si le gouvernement commence à prendre pour les propriétaires, c’est comme anéantir quelqu’un , dit-elle.

Le rassemblement a eu lieu au lendemain du Sommet sur l'itinérance qui s'est tenu vendredi à Québec.