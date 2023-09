La chasse à l’arme à feu peut commencer sur la Côte-Nord

La chasse à l’arme à feu a commencé samedi matin sur la Côte-Nord. Dans la zone 19, qui s’étend de Port-Cartier à Blanc-Sablon, il est permis cette année de tuer les orignaux mâles, femelles ainsi que les veaux.

Le gibier, cependant, pourrait se montrer difficile à attraper.

Selon le conseiller aux ventes d’armes à feu chez Pronature, Marc-André Tremblay, les prises ont été moins abondantes dans les dernières années et les causes semblent multiples et difficiles à identifier. Je sais qu’il y a beaucoup plus de chasseurs qui vont [en forêt]. […] La température est très chaude, ce qui n’aide vraiment pas. Quand les températures sont chaudes, les bêtes ne sortent pas , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Tremblay est conseiller aux ventes d'armes à feu dans la boutique de chasse et pêche, Pronature. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les faibles précipitations de neige pendant la dernière saison hivernale pourraient toutefois donner un coup de pouce aux chasseurs.

Publicité

Les feux de forêt pourraient également avoir un impact sur la saison de la chasse, car les cheptels ont pu se déplacer de manière plus imprévisible. Il est encore trop tôt pour en mesurer les effets, selon le propriétaire chez Pronature, Jean-Eudes Desrosiers.

À peine quelques heures après le début de la chasse, un client de Marc-André Tremblay aurait déjà aperçu un original. Il y avait une bête à 60 pieds, une femelle. Il est resté aussi surpris qu’elle, mais elle est partie avant qu’il n’ait eu le temps de tirer , rapporte-t-il.

Dans cette zone, la chasse à l'orignal prendra fin le 9 octobre pour la partie nord-ouest, le 15 octobre pour la partie ouest, et le 29 octobre pour la partie sud.

Dans la zone de chasse 18, qui commence à Tadoussac, la chasse à l'orignal aura lieu du 23 septembre au 9 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Des commerçants observent une rareté des munitions plus marquée depuis le début de la guerre en Ukraine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le propriétaire de la boutique de chasse et pêche remarque qu'encore cette année, l’approvisionnement en munition est difficile. Il s'attend également à ce que la situation soit similaire l’année prochaine.

Selon les informations qu’il a reçues, cette raréfaction serait liée à la demande accrue pour la matière première, afin de faire des balles pour la guerre en Ukraine.

En 2018, selon Environnement et Changement climatique Canada, 90 % des munitions étaient importées des États-Unis.