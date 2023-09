La Mauricie et le Centre-du-Québec au Sommet sur l’itinérance

Des maires et mairesses, ainsi que des organismes communautaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec étaient présents au Sommet municipal sur l’itinérance qui avait lieu le 15 septembre à Québec. Il s’agissait notamment d’une opportunité pour ces acteurs de faire part de leurs défis, ainsi que des solutions et projets qu’ils souhaitent mettre en place pour faire face à la crise de l’itinérance.

Pour l’organisme communautaire Point de rue, à Trois-Rivières, qui offre des services de première ligne, le défi est double. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et peu de financement disponible pour rendre plus attrayantes les conditions de travail.

Philippe Malchelosse, directeur général de l’organisme Point de rue, qui était présent au Sommet, affirme que le centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) est un compétiteur de taille pour le recrutement de personnel.

Non seulement le CIUSSS MCQ cible le même type d’expertise que Point de rue dit-il, mais il est en mesure d’offrir de meilleurs salaires à ses employés. Philippe Malchelosse mentionne que la stratégie de son organisme est plutôt de miser sur l’ambiance de travail et l’autonomie des employés, plutôt que sur le salaire. Ces éléments ne s’avèrent toutefois pas toujours suffisants.

Le directeur général affirme que l'organisme a pris des risques financiers pour être en mesure de conserver l’offre de services et d’offrir de bonnes conditions de travail. On est rendu à à peu près 90% des salaires du CIUSSS MCQ, donc je nous trouve quand même compétitifs. , dit-il.

Les travailleurs de rue, ils font d'abord et avant tout ça par passion. [Il] faut nourrir la passion, mais aussi s'assurer qu'ils n'aient pas de tracas et de soucis, être capable de payer leur hypothèque chaque mois.

Pénurie de logements et itinérance

Présents à Québec vendredi, les maires de Trois-Rivières, Shawinigan et Drummondville en ont profité pour réclamer plus de financement pour construire davantage de logements. Selon eux, il s’agit de l’une des solutions clés pour régler la situation de l’itinérance. Un fond de 900 millions de dollars dormirait à Ottawa. Selon eux, cette somme pourrait précisément servir à construire des logements. Or, le provincial et le fédéral peinent à s’entendre sur la manière d’attribuer les fonds selon le maire de Shawinigan Michel Angers.

À Trois-Rivières et à Shawinigan, des projets de logements n’attendent que de recevoir du financement pour être mis en branle. Je suis prêt à faire mon bout de chemin, mais il faut que les programmes gouvernementaux puissent être capables de se juxtaposer , affirme Michel Angers, maire de Shawinigan.

À Drummondville, la mairesse Stéphanie Lacoste anticipe pour sa part l’arrivée de la vallée de la transition énergétique. Le taux d'inoccupation y est à 0.2 %.

On arrive à peine à sortir la tête de l’eau. Il va falloir mettre les bouchées doubles.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a toutefois annoncé, lors du Sommet, que tous les projets en hébergement d’urgence pour cet hiver seront financés. Pour Philippe Malchelosse, il s'agissait d’une très bonne nouvelle. Ce financement permettra à Point de rue de reconduire la Halte douceur cet hiver.

Avec les informations de Pascale Langlois