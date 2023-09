Fête de la rentrée à l’APDPH

L'Association de la promotion des droits des personnes handicapées (APDPH) a célébré la rentrée samedi dans l’arrondissement de Jonquière.

En nouveauté cette année, une marche inclusive de 1,5 kilomètre s’est déroulée aux abords de la rivière aux Sables et plus d’une centaine de personnes y ont participé.

Un après-midi festif était aussi organisé et les responsables de l’organisme, qui est à sa 51e année d’existence, en ont profité pour parler des services offerts.

L’ APDPH propose des activités diversifiée aux personnes handicapées et un peu de répit à leur famille.

La danse, la disco, ils font de l’impro, des arts plastiques, énumère l’agente de développement et de sensibilisation à l’APDPH, Karine Côté. Le mercredi, on a un récréatif où ils viennent passer l’après-midi avec nous autres. On leur offre des activités différentes.

L’Association compte une centaine de membres, dont plusieurs qui participent aux activités depuis très longtemps.

Pendant la marche, je parlais avec un de nos membres qui me disait que ça faisait depuis qu’il avait 16 ans qu’il venait à la danse et il est rendu à 60 ans , illustre Karine Côté.