Un an après la mort de Masha Amini, Montréal marche en soutien aux Iraniens

Une centaine de personnes issues de la diaspora iranienne se sont rassemblées samedi à Montréal pour souligner le premier anniversaire de la mort de Masha Amini, une Kurde iranienne de 22 ans morte le 16 septembre 2022 après son arrestation pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes.

À Montréal, une marche pacifique a lieu pour témoigner à nouveau de la solidarité des Québécois envers les Iraniens. Elle a commencé un peu après 14 h devant l'Université McGill.

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes pour montrer leur soutien envers le peuple iranien, comme la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal.

Aujourd'hui, au Québec, il est important de commémorer cet événement-là, de témoigner de la solidarité de tout le peuple québécois, des élus du Québec qui veulent envoyer un message au gouvernement iranien pour leur dire qu'ils sont du côté de la population , a-t-elle affirmé.

Ouvrir en mode plein écran La manifestation à Montréal a commencé devant l'Université McGill. Photo : Charlotte Dumoulin

Celle-ci rappelle qu'en décembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion transpartisane qu'elle avait déposée en chambre pour condamner la répression des femmes en Iran.

En outre, elle espère davantage de sanctions de la part du gouvernement fédéral. Nos gouvernements ne doivent faire absolument aucun geste qui pourrait légitimer ce gouvernement de tyrans , a-t-elle martelé.

La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, était aussi du nombre. Dans sa prise de parole, elle a réitéré la position du gouvernement et souligné que le Canada avait un devoir de mémoire et que plus d'actions seront entreprises, sans apporter plus de précisions..

Nouvelles sanctions de l'Occident

Plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, ont annoncé vendredi l'imposition de nouvelles sanctions contre 25 membres du régime iranien.

Au cours de la dernière année, le gouvernement canadien a adopté de nombreuses sanctions face à l'Iran. Plusieurs dirigeants du régime et certains de ses sympathisants, qu'il s'agisse d'individus ou de personnes morales, ont été inscrits sur une liste noire les empêchant de séjourner au Canada ou d'y posséder des avoirs.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de la diaspora iranienne se sont rassemblés samedi dans les principales villes du pays pour commémorer le un an de la mort de Masha Amini. Photo de la manifestation à Montréal. Photo : Charlotte Dumoulin

Certains membres de la communauté demandent toutefois à ce que le Canada en fasse davantage. Par exemple, ils demandent à Ottawa d'inscrire sur la liste des organisations terroristes le régime iranien.

C'est une bonne approche, mais ça ne va pas assez loin. Pourque ce gouvernement iranien tombe, il faut qu'il y ait beaucoup de pression de l'extérieur et de tout le monde en même temps , a indiqué la politicienne Nimâ Machouf, qui était présente à la manifestation de Montréal.

Avec les informations de La Presse canadienne