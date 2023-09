Contes pour enfants : la communauté drag queen face à l’intimidation et à la violence

Partout au Canada, des drag queens font face à des manifestants lorsqu’elles organisent des activités de lecture de contes pour les enfants. Ces protestataires sont parfois violents. L’intervention des policiers est fréquente. Or, les drag queens rencontrées par CBC refusent de céder à l’intimidation et jurent de continuer afin de « s’assurer que les enfants queer restent en vie ».

De Mississauga à Calgary en passant par Sainte-Catherine, en banlieue de Montréal, les affrontements s’accumulent depuis l’été dernier.

Des protestataires comme le pasteur Ben Inglis, de l'église Hill City Baptist de Peterborough, affirment que les activités de lecture de contes par des drag queens sont destructeurs pour les familles et pour notre nation .

Publicité

De son côté, un professeur de l’Université de l’Alberta spécialiste des informations trompeuses se dit effrayé par les propos furieux de ces manifestants.

Laissez nos enfants tranquilles

Parées de faux cils et de perruques aux couleurs vives, Fay et Fluffy se sont présentées devant un public d'enfants enjoués dans un amphithéâtre en plein air à Mississauga le 16 août dernier. Elles ont chaleureusement salué la foule : Tous sont les bienvenus ici! Elles ont ensuite entonné des chansons et lu des histoires.

Puis, pendant qu’elles lisaient un conte, plus d'une douzaine de protestataires ont fait leur apparition, encerclant le public d'environ 50 personnes. Ils criaient des slogans. Sur une banderole brandie par deux d'entre eux, on pouvait lire cette mention : Arrêtez la sexualisation des enfants . Un manifestant portait un t-shirt sur lequel un message accusait les drag queens de sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Un autre manifestant avait écrit Il n'y a que deux genres sur sa chemise.

Ouvrir en mode plein écran Les artistes torontois Kaleb Robertson (Fluffy) et JP Kane (Fay) en drag queens. Photo : offerte par JP Kane et Kaleb Robertson

Des policiers et des agents de sécurité surveillaient attentivement la situation. Une fois l’activité terminée, Fay et Fluffy ont été rapidement escortées hors de la scène, suivies de près par les protestataires qui scandaient : Laissez nos enfants tranquilles .

Publicité

Fluffy, émue aux larmes, a lancé : C’est la première fois que je me sens comme je me sens en ce moment , tandis que Fay la réconfortait.

Leur pire cauchemar

À Peterborough, Isaac Maker, 19 ans, qui lit des contes aux enfants sous le surnom de Betty Baker à la bibliothèque locale, affirme qu'il reçoit des menaces de mort et qu'on le traite de solliciteur d’enfants et de pédophile .

Il ajoute que des manifestants viennent souvent à l’heure du conte mais qu’habituellement, il y a plus de contre-manifestants que d’anti-drag queens.

Beaucoup d'entre eux [croient] qu’éduquer les enfants sur l'homosexualité les prépare intrinsèquement et va les transformer en gays et en trans, ce qui est leur pire cauchemar.

Ouvrir en mode plein écran Betty Baker lit et chante aux enfants à la bibliothèque de Peterborough, en Ontario, tous les mois. Photo : Radio-Canada / Mia Sheldon/CBC

C’est le pasteur Inglis qui a organisé la première manifestation contre Betty Baker, l’automne dernier.

Il pense que ces activités normalisent le fait d'être transgenre.

J'adorerais voir l’heure du conte drag se tarir et ces activités effacées de la mémoire publique , a-t-il déclaré. Nous pensons que c'est une chose destructrice pour les enfants, pour les familles et pour notre nation.

Intimidation et harcèlement

À Calgary l’hiver dernier, le prédicateur chrétien Derek Reimer a pris d'assaut une activité de contes drag queen intitulée Reading With Royalty, organisée par la bibliothèque publique de Calgary. Reimer aurait poussé des parents et crié des épithètes transphobes et homophobes aux enfants présents.

Depuis lors, il a été arrêté et accusé de crimes haineux.

L’activité Reading With Royalty a lieu depuis six ans. Or, selon la porte-parole Mary Kapusta, il s’agissait de la première perturbation du genre.

Le degré d'intimidation et de harcèlement que nous avons ressenti et observé ne nous a pas donné l'impression que c'était un espace sûr pour les enfants.

Mme Kapusta explique que les activités Reading With Royalty sont destinées aux jeunes enfants et sont vraiment belles, amusantes et joyeuses . Cependant, dit-elle, la bibliothèque a dû adapter la manière dont les activités étaient organisées afin que le personnel, les artistes et les familles se sentent en sécurité. Par exemple, il est possible que des policiers soient sur place.

En mars, les membres du conseil municipal de Calgary ont voté en faveur d'un nouveau règlement qui interdit les manifestations à moins de 100 mètres de l'entrée d'une bibliothèque publique ou d'un centre récréatif.

Le 4 août, la bibliothèque Seton de Calgary a organisé sa première heure du conte depuis l'incident de février. Environ six manifestants se tenaient loin de l'entrée, conformément au nouveau règlement.

Ouvrir en mode plein écran À Calgary le 4 août dernier, les manifestants ont dû rester à plus de 100 mètres du lieu de l'activité de lecture de contes. Photo : Radio-Canada / Mia Sheldon/CBC

À l’intérieur, les artistes locaux Aida Cupcake et King Neptune ont offert un spectacle à une foule d’enfants.

Un grand groupe de sympathisants LGBTQ , dont les Rainbow Elders de Calgary, un groupe de personnes âgées de la communauté LGBTQ , étaient assis à l'extérieur de la bibliothèque. Ils étaient plus nombreux que les manifestants. Plusieurs ont déclaré qu'ils étaient là pour s'assurer que les familles et les artistes se sentent en sécurité.

Les drag queens ne sollicitent pas vos enfants, peu importe à quelles fins , a déclaré Steven Morton, aussi connu sous le nom d'Aida Cupcake. Elles veulent s’assurer que les enfants queer restent en vie.

De complotistes antivaccin à anti-drag queens

Une des tendances effrayantes que j'ai constatées, c'est qu'il s'agit – et je ferai attention à ne pas trop généraliser – d'une communauté qui semble alimentée par la désinformation, par la rage ainsi que par ce sentiment d'appartenance à la communauté , a déclaré Timothy Caulfield, professeur de droit à l'Université de l'Alberta, spécialisé dans les informations trompeuses.

La pandémie et le mouvement antivaccin leur ont en quelque sorte donné de la cohésion : ils avaient leurs groupes sur les médias sociaux… Mais quand la COVID a commencé à s'atténuer, c'est presque comme s'ils avaient cherché un autre sujet pour exprimer leur furie, et ils ont trouvé les activités drag.

Selon M. Caulfield, la rhétorique utilisée par ces groupes est efficace.

Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous leur dites qu'ils ont tort ou si vous dites qu'il s'agit d'une désinformation ou qu’ils propagent la haine, ils se défendent immédiatement et disent : "Eh bien, vous ne voulez pas protéger nos enfants."

Augmentation des crimes haineux

Depuis 2022, plus de 160 activités de drag queens ont été ciblées par de tels manifestants aux États-Unis, selon le groupe de défense LGBTQ GLAAD.

Il y a aussi une augmentation du nombre de crimes haineux envers les personnes LGBTQ au pays. Le nombre de crimes haineux liés à l'orientation sexuelle déclarés par la police au Canada a augmenté de 64 % entre 2020 et 2021, selon Statistique Canada.

Une étude récente de l'Institute for Strategic Dialogue, un groupe de réflexion spécialisé dans la haine, l'extrémisme et la désinformation et basé au Royaume-Uni, a révélé que partout dans le monde, les groupes d'extrême droite, les militants religieux et les complotistes ont pris de l'ampleur pendant la pandémie.

Cette tendance est lourde aux États-Unis, selon l’étude. Plusieurs États, dont le Montana et le Tennessee, tentent d’interdire complètement les spectacles de drag queens destinés aux enfants.

Avec les informations de CBC News