Les autorités prêtes à affronter la tempête Lee en Gaspésie

Les pompiers de la pointe de la Gaspésie et de l’est de la Baie-des-Chaleurs se disent prêts à affronter la tempête Lee. Sur la péninsule, Environnement Canada prévoit jusqu'à 100 millimètres de pluie entre New Carlisle et Forillon, passant par Murdochville et Grande-Vallée.

Des équipes sont en poste un peu partout pour intervenir en cas de débordement de rivières.

Le directeur du service incendie pour la MRC de Bonaventure, David Thibault, assure qu'une personne par service incendie est responsable de parcourir le territoire à toutes les heures au pire de la tempête.

Elle observe le niveau d’eau dans les rivières, s’assure que le système pluvial est correct et voit s’il y a des arbres tombés en milieu forestier ou dans la municipalité. Les travaux publics aussi sont sur alerte à ce niveau-là , explique David Thibault.

Daniel Thibault prépare les équipements afin d'intervenir rapidement et efficacement en cas de besoin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À Chandler, les autorités disent avoir un œil sur le secteur des plages plus fragile au débordement côtier.

À Gaspé, la rivière au Renard et la rivière Dartmouth seront étroitement surveillées, en raison des nombreuses inondations qui ont causé de sérieux dommages dans le passé.

La rivière Dartmouth au printemps (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Daniel Côté

Selon ce qu'on a comme prévisions, le pire qui pourrait arriver c’est des débordements qui pourraient isoler certaines résidences parce que le réseau routier risquerait d'être inondé. On ne s'attend pas à des catastrophes à l'intérieur des maisons, mais ça peut changer vite , explique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Daniel Côté demande aux citoyens de ne pas prendre de chance comme les prévisions météorologiques peuvent changer rapidement. Quand il arrive un événement comme celui-là, peut-être qu'on pèse sur le bouton panique trop vite pour certains, mais on veut que notre monde soit en sécurité , déclare-t-il.

Daniel Côté, maire de Gaspé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il enjoint à chaque foyer d'avoir une réserve d’eau, de nourriture et de médicaments pour 72 heures. Ça ne coûte rien à préparer. Et en même temps, si notre résidence est isolée, on a ça en banque le temps que les secours s'organisent.

Le maire de Gaspé rappelle qu'il s'agit de la troisième fois cet été que la région reçoit d'importantes quantités de pluie. Je pense qu’on est au cœur des changements climatiques , souligne-t-il.

Les pompiers de la Baie-des-Chaleurs et de la pointe de la Gaspésie sont prêts à intervenir en cas de besoin pendant le passage de la tempête Lee. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ça l’air gros un ouragan, mais ce qu’on va observer ici c’est une tempête automnale assez commune , souligne pour sa part Félix Caron, directeur régional de la sécurité civile pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Notre rôle est beaucoup en amont. Cette préparation-là est commencée depuis plus d’une semaine en amont de l’arrivée de l’ouragan.

Selon le dernier bulletin d’Environnement Canada, la tempête post-tropicale traversera le golfe au large de la péninsule durant la nuit. La pluie persistera jusqu’à dimanche et les rafales pourraient atteindre 80 kilomètres à l'heure en Gaspésie et 90 kilomètres à l'heure aux Îles-de-la-Madeleine.

Avec les informations de Jean-François Deschênes