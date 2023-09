Près d’un quart des foyers de soins et des hôpitaux du Manitoba n’ont pas de gicleurs

Soins communs Manitoba indique qu’environ le quart des 193 foyers de soins personnels et établissements de santé du Manitoba ne disposaient pas encore de gicleurs pour la protection contre les incendies au mois de juillet 2023.

Selon la province, le reste des foyers de soins personnels et des établissements de soins de santé sont équipés d’un système de gicleurs complet ou partiel.

La province compte 124 foyers de soins personnels, confirme un porte-parole de Soins communs Manitoba. Environ 21 ont des systèmes de gicleurs partiels et 26 n’en possèdent pas, selon des chiffres non confirmés provenant de la province et des recherches de CBC . Par conséquent, 77 d'entre eux disposent de systèmes d'extincteurs automatiques complets.

En 2015, le Manitoba avait modifié le Code provincial de prévention des incendies du Manitoba pour exiger des foyers de soins personnels et des établissements de santé l’installation de systèmes de gicleurs d'ici le 1er janvier 2026.

Ce changement découle d’un rapport consécutif à un incendie tragique survenu en janvier 2014 à L'Isle-Verte, au Québec, ayant coûté la vie à 32 résidents d'un foyer pour personnes âgées.

Au Manitoba, entre le début de l’année 2019 et le mois de juin 2023, 41 faits liés à des incendies ont été signalés dans des propriétés désignées comme foyers pour personnes âgées.

Par ailleurs, les foyers de soins personnels de Winnipeg ont enfreint le Code de prévention des incendies du Manitoba et les règlements municipaux s'y rapportant plus de 100 fois au cours de chacune des cinq dernières années. En 2022 seulement, 160 violations ont été enregistrées, selon les données du Service paramédical des pompiers de Winnipeg.

Selon Julie Turenne-Maynard, directrice générale de la Manitoba Association of Residential and Community Care Homes for the Elderly, un organisme travaillant aux côtés des personnes âgées, les systèmes de gicleurs sont très importants dans les établissements.

En cas d'incendie, affirme-t-elle le système d'extincteurs automatiques fait la différence et permet de contrôler un incendie... [pour que] les pompiers puissent venir et l'éteindre .

Course contre la montre

Selon Soins communs Manitoba, la province envisage d’installer des gicleurs d’ici 2026 dans certains de ses établissements, et leur nombre devrait augmenter de 10 % en 2024.

À cet effet, plusieurs projets feront bientôt l’objet d’un appel d’offres.

Les établissements faisant l’objet d’un appel à projets : Centre de santé Claude

Claude Pavilion, foyer de soins personnels

Foyer de soins personnels Rock Lake (Pilot Mound).

Foyer de soins personnels Prairie View Lodge (Pilot Mound)

Foyer de soins personnels Menno Home for the Aged (Grunthal)

Red River Valley Lodge (Morris)

Des projets sont en cours au Ashern Personal Care Home et à l'Hôpital général du Lakeshore. Ils comprennent l'installation d'un système de gicleurs et l'amélioration de l'équipement de sécurité incendie.

Au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, un projet de modernisation de l'équipement de sécurité incendie est dans sa phase finale sur le site de l'ancien hôpital pour femmes. En outre, une inspection finale était en cours pour les travaux effectués au Rest Haven Care Home de Steinbach.

Pour tenir dans le délai de 2026, Soins communs Manitoba indique que les activités de construction et d'installation s'intensifieront considérablement au cours des prochains mois .

La province ne précise pas le coût total de la mise à niveau des établissements, mais Soins communs Manitoba affirme qu’il peut être de l'ordre de 200 à 300 dollars par mètre carré, en fonction des sites.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec