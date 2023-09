Une centaine de personnes manifestent contre le projet de loi 31 à Rimouski

Le projet de loi 31 de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, continue de susciter de la grogne au Québec. Quelques manifestations ont eu lieu un peu partout dans la province. À Rimouski, ils étaient plus d’une centaine à dénoncer les modifications qui pourraient être apportées par le gouvernement provincial.

Les opposants au projet de loi 31 n’en démordent pas : Québec doit reculer et maintenir le droit des locataires de céder leurs baux.

Selon les organisateurs de cette manifestation, ce droit est un des outils qui permet de conserver des loyers à prix abordables. Ils rappellent qu’une importante crise du logement sévit aux quatre coins du Québec.

Quand il y a un roulement de locataires, on voit 13 % d’augmentation. Quand il n’y a pas de roulement de locataires, comme quand il y a une cession de bail et que les conditions demeurent les mêmes, c’est une augmentation de 3 %, fait valoir Thomas Savy, l’instigateur de la manifestation à Rimouski et intervenant au Comité logement Bas-Saint-Laurent.

Le rendez-vous a été donné aux participants samedi après-midi devant le bureau de la députée responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina.

L’ensemble des participants ont tenu à signaler que les modifications souhaitées par la ministre Duranceau amèneront une augmentation des hausses abusives de loyer un peu partout au Québec.

Malheureusement, ce sont les personnes plus ostracisées et les plus isolées qui vont souffrir de la potentielle application du projet de loi 31 , a souligné une participante, qui a voulu conserver l’anonymat.

J’ai vraiment l’impression qu’on doit défendre nos droits sinon le gouvernement ne nous écoutera pas , a dit une manifestante.

Il y a le projet de loi 31, mais il y a aussi la situation du logement. Plus on va manifester et plus les choses vont bouger, j’en suis convaincue , a renchéri une autre.

Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation est de 0,4 % à Rimouski et de 0,5 % à Rivière-du-Loup.

Ouvrir en mode plein écran Le Comité logement Bas-Saint-Laurent a tenu une manifestation devant le bureau de la députée Maïté Blanchette Vézina pour s'opposer au projet de loi 31, qui met, selon lui, en danger le droit qu'ont les locataires de céder leur bail. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En plus de la manifestation de Rimouski, d’autres marches ont également eu lieu à Montréal et à Québec.

Les consultations sur le projet de loi 31 se poursuivront la semaine prochaine à Québec. Le Regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec, qui est à l’origine des manifestations samedi à travers la province, doit d’ailleurs être entendu mercredi en fin d’après-midi.

