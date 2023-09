Nucléaire : l’AIEA condamne l’exclusion par l’Iran de plusieurs de ses inspecteurs

L'Iran a retiré l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) chargés de contrôler le programme nucléaire, a annoncé samedi l'instance onusienne, condamnant un geste « sans précédent ».

Aujourd'hui, la République islamique m'a informé de sa décision de retirer la désignation de plusieurs inspecteurs expérimentés de l'Agence , a écrit le directeur général Rafael Grossi dans un communiqué.

Avec cette mesure, qui intervient après un autre cas récent, l'Iran a supprimé un tiers du groupe central d'experts, ce qui affecte directement et drastiquement la capacité de l' AIEA à mener sa mission et à garantir le caractère pacifique des activités nucléaires, a-t-il regretté.

Cette décision unilatérale, disproportionnée et sans précédent est un pas de plus dans la mauvaise direction et porte un coup inutile à une relation déjà tendue, a estimé M. Grossi, appelant le gouvernement à revoir sa position et à rectifier le tir .

Depuis plus de deux ans maintenant, l' AIEA peine à contrôler le programme nucléaire iranien, qui ne cesse de monter en puissance bien que Téhéran nie vouloir se doter de la bombe atomique.

« Refus délibéré »

Les États-Unis et les trois pays européens réunis au sein du groupe E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni) ont menacé cette semaine l'Iran d'une nouvelle résolution, à l'occasion du Conseil des gouverneurs réuni à Vienne, siège de l' AIEA .

L'Iran persiste dans son refus délibéré de collaborer avec l'Agence , ont-ils déploré. S'il ne met pas en oeuvre les actions essentielles et urgentes requises, le Conseil devra être prêt à prendre d'autres mesures .

Les puissances occidentales ont opté cette fois pour une déclaration conjointe soutenue par une soixantaine de pays, exhortant Téhéran à agir immédiatement pour résoudre les contentieux avec l' AIEA .

La République islamique s'est affranchie progressivement des engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 connu sous l'acronyme JCPOA, en réaction au retrait des États-Unis décidé en 2018 par le président Donald Trump.

Ce pacte était censé limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales.

Des discussions menées à Vienne par les différentes parties prenantes pour le ranimer ont échoué l'an dernier.