Après huit mois de négociations, les quelque 3000 employés syndiqués de 40 épiceries Safeway du Grand Vancouver ont voté, jeudi, à 98 % en faveur d’une grève.

Après plusieurs rondes de négociations, l’offre salariale n’a pas avancé de plus d’un pour cent , explique la présidente de l’unité 1518 du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (UFCW), Kim Novak.

Selon le syndicat, les employés ont clairement exprimé leur insatisfaction. Kim Novak espère que la menace d’une grève incitera Safeway à bonifier son offre.

Le syndicat n’a toutefois pas l’intention d’entamer un débrayage pour l’instant, et entend poursuivre une autre ronde de négociations. Les rencontres prévues pour le mois d'août avaient déjà été reportées jusqu’en septembre.

Le syndicat déplore en outre que la maison mère de Safeway, Empire, engrange des profits record au moment même où des employés peinent à composer avec l'augmentation du coût de la nourriture.

L’entreprise Empire a annoncé jeudi avoir engendré un bénéfice net de 261 millions de dollars pour le premier trimestre de 2024, comparativement à 187,5 millions de dollars pour la même période l’année dernière.

Nous voulons que nos membres puissent aussi profiter de ce succès , explique Kim Novak.

L'augmentation du prix des aliments au cours des dernières années pèse sur les employés des épiceries, selon le syndicat.

La chaîne Safeway a été achetée en 2013 par le groupe Sobeys, détenu par l’entreprise Empire.

Dans un courriel, une porte-parole de Sobeys affirme que l'entreprise valorise tous ses employés et leur contribution, et se dit certaine que les prochaines négociations seront fructueuses.

Notre objectif est toujours d'obtenir une entente juste qui subvient aux besoins de nos coéquipiers tout en assurant la compétitivité de Safeway au sein du marché en Colombie-Britannique , affirme Sarah Dawson, directrice des affaires publiques.

Un phénomène à la grandeur de l'industrie

Les employés des marchés d'alimentation Safeway du Grand Vancouver ne sont pas les seuls à négocier des hausses de salaire pour faire face au coût de la vie.

Nous venons de signer un bon contrat avec [la chaîne d'épiceries] Save-On-Foods , explique Kim Novak. Nous voulons la même chose pour les employés de Safeway.

Dans sa déclaration, l'unité syndicale affirme que les membres de l’unité UFCW 247 - qui représente les travailleurs des départements de charcuterie, viande, et poissonnerie de Safeway - voteront à la fin du mois afin de décider s’ils veulent eux aussi débrayer.

Avec les informations d'Arrthy Thayaparan