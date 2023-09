Un garçon de 12 ans manque à l’appel à Montréal-Nord

Le Service de police de la Ville de Montréal demande de l’aide de la population pour retrouver un jeune garçon de 12 ans qui est porté disparu.

Ouvrir en mode plein écran Yoan Axel Nkamleu Photo : SPVM

Yoan Axel Nkamleu a été vu pour la dernière fois le vendredi 15 septembre vers 17 h dans le secteur de Montréal-Nord.

Il a l’habitude de fréquenter les parcs de son quartier, mais pourrait aussi se trouver ailleurs sur l’île de Montréal. Il se déplacerait à pied ou en transport en commun.

Les enquêteurs du SPVM ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Yoan Axel Nkamleu a la peau et les cheveux noirs, et a les yeux bruns. Il mesure 1,70 m et pèse 70 kg.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt blanc, un pantalon de jogging gris foncé et des espadrilles grises.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911.