Alors qu’un projet d’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal verra le jour, des investissements dans un nouvel hôpital à Drummondville sont toujours attendus.

L’hôpital Sainte-Croix, bien plus désuet et vieux que celui de Maisonneuve-Rosemont, est arrivé à un état d’obsolescence inquiétant [...] Les différentes démarches administratives préalables à une annonce officielle doivent être accélérées , a indiqué la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, par voie de communiqué.

La mairesse réclame la construction d’un nouvel hôpital, puisque les besoins en santé sont grands à Drummondville. L’hôpital Sainte-Croix, construit en 1947, est vétuste et n’est plus adapté aux besoins actuels depuis des années.

Le problème, c’est que l’hôpital n’a pas grandi aussi vite que la ville et comme partout ailleurs, la population vieillit. Donc, les besoins de la population sont de plus en plus grands , explique la chef médicale adjointe à l’urgence de l’hôpital Sainte-Croix, Dr Caroline Moreau.

Manque d’espace

Caroline Moreau explique que le manque d’espace est difficile à vivre pour les patients. Au cours des années, on a agrandi à l’interne, mais ce n’est plus possible. Il n’y a plus assez de place pour soigner les patients. Les chambres sont petites. À l’urgence, les patients sont collés les uns sur les autres, séparés par des rideaux. Il n’y a pas de place pour mettre des fauteuils pour qu’ils puissent s’asseoir, ils doivent rester allongés sur une civière.

Les employés de l’hôpital auraient eux aussi besoin de davantage d’espace. Il y a peu de place pour les travailleurs. On travaille debout, sur des bouts de comptoir, on n’est plus capable d’accepter des apprenants supplémentaires pour former la relève puisqu’on n’a plus assez de lieux physiques pour pouvoir les installer , se désole la chef médicale adjointe à l’urgence de l’hôpital Sainte-Croix.

On a besoin d’avoir un nouvel hôpital pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de la population de Drummondville.

La visite de Christian Dubé attendue

Le ministre de la Santé Christian Dubé devait venir visiter l’hôpital Sainte-Croix au printemps 2023. M. Dubé n’est pas venu visiter, explique Caroline Moreau. Je crois que s’il venait visiter l’hôpital, il pourrait constater le problème par lui-même.

Une pétition, lancée par la population, a amassé plus de 10 000 noms pour la construction d’un nouvel établissement. On espère que Drummondville sera placée dans les priorités du gouvernement, surtout que ça avait été dans leurs engagements aux dernières élections , rappelle la chef médicale adjointe à l’urgence.