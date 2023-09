Des cyclistes pédalent 26 km pour les fondations des hôpitaux de Roberval et de Jonquière

C'est samedi que s’est déroulée la première édition du défi Tous pour notre santé!, un parcours cycliste de 26 kilomètres dont les fonds amassés iront au profit des fondations des hôpitaux de Roberval et de Jonquière.

Le parcours a été effectué sous la forme d'aller-retour, à partir de l'hôpital de Roberval jusqu'à Chambord. Le coup de départ a été lancé à 10 heures.

Arrivés à Chambord, les cyclistes inscrits par équipe ont notamment pu profiter d’une pause avec les pompiers de Roberval, qui leur ont offert des collations, en plus de leur permettre de visiter un camion.

Le trajet est de 26 km aller-retour. On va se rendre jusqu'à Chalets et spa Lac-Saint-Jean à Chambord et on revient à l'hôpital de Roberval. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du Défi des générations, qui est une campagne de financement à l'échelle de la province qui est portée par les fondations de santé partout au Québec, puis chaque fondation fait aussi ses propres activités au niveau local , a expliqué samedi matin Léa Bédard-Beaulieu, coordonnatrice aux événements pour la Fondation du Domaine-du-Roy.

L'activité familiale a lieu dans le cadre du Défi des générations qui se déroule partout au Québec. Des défis sportifs sont organisés, dont les fonds amassés permettent l’achat d’équipements médicaux et la création de projets pour le milieu.

Les dons peuvent être recueillis jusqu’au 23 septembre.