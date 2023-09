L’Océanic vainc le Drakkar devant plus de 1900 spectateurs à Matane

L’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau disputaient vendredi soir leur dernier match préparatoire devant les Matanais. La formation rimouskoise affichait un retard de deux buts en fin de troisième période pour finalement vaincre le Drakkar 5 à 4 en tirs de barrage, dans un aréna bondé avec plus de 1900 spectateurs au Colisée béton provincial de Matane.

J’ai adoré l’atmosphère qu’il y avait dans l’aréna. Je pense que les jeunes apprécient. Quand ils jouent un match comme celui-là, c’est l’fun parce qu’il y a de l’ambiance. Et pour les partisans, c’est l’fun de voir le nombre de buts qu’il y a eu , a soutenu Joël Perrault, entraîneur-chef de l’Océanic, à la fin de la partie.

Plusieurs joueurs réguliers étaient toutefois absents puisqu'ils participent aux camps des recrues d'équipes de la Ligue nationale de hockey.

L'Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau disputaient vendredi soir leur dernier match préparatoire à Matane.

Un match comme aujourd’hui, c’est un bel événement. C’est l’fun de jouer un match avec de l’ambiance. L’autre chose, c’est qu’il manquait des joueurs. C’était l’occasion pour certains de montrer des choses et on a vu certaines bonnes choses, certaines moins bonnes , note pour sa part l'entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire.

Le Drakkar a pris les devants dès la quarante-huitième seconde de la partie avec le but de Matthew MacDonald qui a profité d'une hésitation de la défensive de l'Océanic pour déjouer le gardien de but Vincent Filion.

Les deux équipes ont marqué chacune deux buts en deuxième période. L'Océanic a profité de l'avantage numérique pour inscrire deux buts en 38 secondes. Quelques instants plus tard, les Nord-Côtiers ont fait de même avec un doublé en 30 secondes.

L'Océanic a animé le spectacle vendredi soir à Matane en l'emportant 5 à 4 en tirs de barrage contre le Drakkar de Baie-Comeau.

L'Océanic a amené le pointage à 4 à 3 alors qu'il restait deux minutes et 54 secondes en troisième période. Le Drakkar a ensuite créé l'égalité en fin de rencontre avec 23 secondes à faire.

C'est au cinquième tir de la fusillade que Dominic Pilote a procuré la victoire à l'Océanic, au grand plaisir des amateurs qui s'étaient déplacés pour encourager l'équipe de toute une région.

Faits saillants

Le Matanais Charle Truchon est la vedette de la soirée. Le défenseur de 20 ans a récolté deux passes dans la victoire.

D’autres joueurs de l’Océanic se sont démarqués. Jan Sprynar termine sa soirée avec trois points, un but et deux passes. Quant à Alexandre Blais, il a été très actif avec un but et une aide. Maxime Coursol a multiplié les occasions, mais termine avec seulement une mention d'aide.

Dans le camp du Drakkar, les jeunes de 16 ans Olivier Lampron et Jabez Seymour ont été parmi les meilleurs du Drakkar. Lampron a conclu le match avec deux passes et Seymour avec un but et une bonne présence physique.

Devant le filet, Olivier Ciarlo du Drakkar a repoussé 34 tirs et pour l'Océanic, Vincent Filion a accordé quatre buts sur 29 lancers. Filion, 19 ans, a bien défendu sa cage en tirs de barrage.

Le Drakkar amorcera sa saison sur la route vendredi prochain à Chicoutimi tandis que l'Océanic recevra le même soir, les Tigres de Victoriaville pour inaugurer la 29e campagne de l'équipe.

Avec les informations de René Lévesque