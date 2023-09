Vers la fin des immeubles à gradins à Toronto?

Toronto s'interroge sur un éventuel assouplissement des règles entourant la forme des immeubles de hauteur moyenne adjacents à des maisons e à des parcs. La ligne directrice actuelle favorise la construction d'immeubles à gradins afin de préserver l'ensoleillement des espaces au sol alentour. Pour certains, cette stratégie représente une perte d'espace en hauteur, et donc un obstacle à la densité de logements.

Actuellement, un immeuble de hauteur moyenne doit être construit considérablement en retrait des limites de propriété et chaque étage doit être plus petit que celui en dessous. Cette architecture en escalier vise à maintenir la lumière du soleil sur les parcs ou les habitations plus petites à proximité à mesure que la densité augmente.

Cette conception à reculons , souvent appelée architecture en gradins, est de plus en plus critiquée par les soutiens du logement et les promoteurs immobiliers, car elle limite le nombre d'unités qui pourraient être construites dans un immeuble rectiligne et augmente les coûts de construction en raison de sa complexité.

La Ville tiendra une consultation publique sur ce sujet le 20 septembre.

Naama Blonder, architecte et urbaniste chez Smart Density, estime que l'assouplissement des règles est une bonne première étape.

Ouvrir en mode plein écran Naama Blonder, architecte et urbaniste, estime qu'il faudra accorder moins d'importance aux maisons unifamiliales lors de l'évaluation des lignes directrices. Photo : CBC/Nick Boisvert

J'espère que ces changements nous apporteront un peu d'espoir de voir davantage d'immeubles de taille moyenne sur les avenues, car ce sera plus réaliste pour les constructeurs , dit-elle.

Selon elle, l’architecture en gradins est plus chère, plus difficile à construire et pire pour l’environnement.

Les règles existantes exigent que les nouveaux immeubles moyens soient éloignés des limites de propriété de 7,5 m et qu'elles aient un plan angulaire de 45 degrés si elles sont adossées à une maison. Si un projet de règlement est approuvé, la Ville affirme qu'il simplifierait la construction d'immeubles de hauteur moyenne, qui pourraient être construits directement à l'arrière jusqu'à une hauteur de six étages avant de reculer .

Si un nouveau bâtiment est adjacent à un parc, le projet indique que des reculs ne sont pas nécessaires s'il n'y a pas d'impact sur l'ombre projetée et si le parc est situé au sud du bâtiment.

Débarrassez-vous de cette politique , plaide un soutien aux logements

Eric Lombardi, porte-parole du groupe de défense du logement More Neighbours Toronto, souhaite que la Ville aille plus loin qu'un simple assouplissement des règles.

Le mieux serait de se débarrasser de cette politique , considère-t-il. Les politiques sur l'ombre vont à l'encontre de la grande majorité des objectifs politiques que nous devrions viser en matière d'architecture, d'accessibilité financière et de coût.

Pour lui, la Ville doit se concentrer davantage sur l'expérience piétonne autour des bâtiments en créant des espaces de rassemblement au niveau du sol ou d'autres éléments qui ajoutent de la valeur plutôt que de se soucier de l'ombre.

Ouvrir en mode plein écran La construction rectiligne plutôt qu'en gradins pourrait offrir davantage de surface en hauteur et donc plus de logements, plaident des soutiens à l'assouplissement des règles. Photo : CBC/Paul Borkwood

Cathie MacDonald et Geoff Kettel, coprésidents de la Fédération des associations de résidents du nord de Toronto (traduction libre), se disent inquiets par le processus qu'entreprend la Ville.

Le système actuel avec des plans angulaires constitue un bon cadre général pour gérer des bâtiments comme celui-ci , souligne Mme MacDonald. Nous sommes préoccupés par une proposition fourre-tout.

M. Kettel critique quant à lui l'accent mis sur l'ajout de plus d'unités comme argument de vente du changement et l'idée de voir des bâtiments en forme de boîte bordant une rue si les règles changent.

Par ailleurs, le fait qu'une consultation est déjà prévue fait penser à Cathie MacDonald qu'il n'y aura pas de véritable consultation. Elle pense que davantage de commentaires sur les résultats potentiels auraient dû être inclus à ce stade du processus.

Un pas vers davantage de développement immobilier, dit la Ville

Un porte-parole de la Ville déclare par courriel que la réunion de consultation de septembre a été largement promue sur les réseaux sociaux, sur le site Web municipal, dans les bulletins d'information des conseillers et dans les courriels adressés aux zones d'amélioration commerciale et aux associations de résidents.

La Ville affirme que les propositions rééquilibrent ses priorités et prennent en compte l'environnement. Elles permettraient à ces bâtiments d'utiliser des plans au sol reproductibles et de fournir plus de surface aux étages supérieurs, tout en offrant une prévisibilité pour les résidents voisins .

Les changements aux règles permettraient également de construire davantage d'immeubles sur des sites plus étroits.

Les modifications proposées encourageaient toujours un ensoleillement généreux, tout en soutenant la densification, plaide enfin la Ville sur son site Internet.

Avec les informations de Clara Pasieka, CBC.