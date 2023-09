Des infections à l’E. coli confirmées dans six autres garderies

Le médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, le Dr Mark Joffe, affirme que des enfants de six garderies ont été infectés par l’E. coli, une bactérie qui peut provoquer des vomissements et des diarrhées sanglantes.

Ces établissements seront fermés par mesure de précaution. Ils devront être nettoyés et désinfectés , indique le communiqué de presse du Dr Mark Joffe, envoyé vendredi avant minuit.

Ce dernier demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants dans une garderie sans savoir s’ils ne sont plus infectés pour éviter d'autres contaminations : il est essentiel que les parents dont les enfants fréquentent ces garderies suivent les conseils qui leur sont donnés par les professionnels de la santé.

Les six nouvelles garderies touchées par une infection à l’E. coli : Active Start Country Hills

CanCare Childcare - Scenic Acres location

CEFA Early Learning Childcare North

MTC Daycare

Renert Junior Kindergarten

Calgary JCC Child Care

L’infection par l’E. coli a déjà été confirmée dans 11 garderies de Calgary et elle a contaminé plus de 330 personnes, majoritairement des enfants. Douze d’entre eux sont hospitalisés, dont six traités par dialyse.