Deuxième coup de pédale pour la randonnée Ça roule Doc!

Alors que la distance médiane parcourue par les citoyens de la ville de Québec pour se rendre au travail est estimée à 6 km, l’organisme Santé Urbanité souhaite, par le biais de l’événement Ça roule Doc!, sensibiliser la population aux bénéfices du vélo comme moyen de transport.

Pour démontrer la faisabilité d’un tel trajet à vélo, l’organisme invitait samedi matin les citoyens de Québec à enfourcher leur vélo pour parcourir les 6 km séparant le campus de l’Université Laval et les Plaines d’Abraham.

Une balade totalisant 12 km – aller-retour – à laquelle 506 personnes s'étaient inscrites, soit environ 200 de plus que l’an passé.

Faire du vélo, ça peut être super l’fun quand on se déplace sur une voie qui est sécurisée , dit Johanne Elsener, présidente de Santé Urbanité.

Johanne Elsener, présidente de l'organisme Santé Urbanité.

Les études le démontrent : les gens qui prennent le vélo pour aller au travail, ils arrivent moins stressés [...] et leur santé est beaucoup meilleure , poursuit Mme Elsener, ajoutant que leur risque de cancer est diminué de deux , tout comme leur risque de maladies cardiovasculaires.

Pour la santé

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) estime à 50 % la proportion de la population mondiale en surpoids ou obèse.

Avant la pandémie, le nombre d’opérations liées à l’obésité morbide à l’ IUCPQ se chiffrait entre 600 et 700 par année, indique-t-on.

Opéré au cœur à l’IUCPQ en 2021, Jonathan Garneau tenait à venir encourager le mouvement de samedi.

Jonathan Garneau a été opéré au cœur à l'IUCPQ en 2021.

Celui qui est l’instigateur du DÉFI 20CŒUR, un événement sportif se déroulant en août et consistant à marcher pendant 20 heures, croit que tous les sports sont bons pour bouger et être en bonne santé.

À ses yeux, côté infrastructures adaptées au vélo, on a une très bonne base , à Québec.

Depuis l’entrée du maire Bruno Marchand à l’hôtel de Ville à l’automne 2021, M. Garneau remarque davantage d’ouverture en ce sens. C’est très encourageant pour la suite , croit-il.

L’importance d’un bon réseau cyclable utilitaire

Pour le passage des cyclistes samedi, le boulevard René-Lévesque avait été sécurisé par la Ville de Québec, un aménagement temporaire qui rappelle l’importance d’un bon réseau cyclable utilitaire.

La Ville de Québec [...] est en train de le développer , dit Johanne Elsener. C’est sûr que, présentement, il y a des tronçons du réseau cyclable utilitaire qui manquent, il y a des bouts de chemin qu’on peut faire sur un réseau qui est sécurisé et on arrive et il en manque un bout.

C’est un besoin que les cyclistes ont pour se déplacer, d’avoir un réseau cyclable utilitaire en continu pour être capables de se rendre de leur endroit de résidence jusqu’à leur lieu de travail. On sait que la Ville de Québec met vraiment beaucoup d’efforts pour compléter son réseau cyclable utilitaire.

On regarde comment on peut faire pour améliorer les choses, c’est ça notre volonté, mais on avance quand même , insiste le maire de Québec, Bruno Marchand, présent pour l’occasion.

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

Si on crée une ville où c’est possible de se déplacer en mobilité active – la marche, le vélo, la micromobilité –, on est plus en santé , ajoute-t-il.

En plus, on corrige des zones accidentogènes, des endroits où les gens se faisaient frapper. [...] Les bénéfices sont immenses.

Dans son budget 2023-2024, dévoilé en mars dernier, le gouvernement Legault octroyait, pour l’année 2023, 15 M$ pour soutenir la Vision de la mobilité active du maire Marchand.

Ce financement doit servir à l’amélioration des infrastructures du réseau des pistes cyclables de Québec.

Lien mécanique

Questionné au sujet du lien mécanique qui faisait partie des plans de la Ville, et qui apparaissait bien opportun dans une ville toute en côtes comme Québec, le maire affirme ne pas avoir abandonné le projet.

Le problème, c’est qu’on attend pour voir comment on va le disposer par rapport au tramway , dit-il.

Le service de location de bicyclettes àVélo. (Photo d'archives)

De plus, avec l’introduction, il y a trois ans, de la flotte de vélos électriques àVélo, un service qui a vraiment changé la donne puisqu’il facilite grandement les déplacements entre la Basse-Ville et la Haute-Ville, soutient-il, des questions se posent quant à l’emplacement le plus pertinent d’un tel lien.

