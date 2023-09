Marche de la Fondation du rein à Rouyn-Noranda

Plusieurs dizaines de personnes ont participé à la Marche du rein à Rouyn-Noranda samedi en matinée.

L'événement est un moyen pour amasser des fonds afin de soutenir les programmes de recherche et d'aide aux patients de la Fondation du rein.

La région compte 4 centres de dialyse, et une vingtaine de personnes attendent une greffe rénale.

La fondation offre plusieurs services, dont des webinaires sur l'insuffisance rénale, et participe à la recherche sur la maladie.

À la Fondation, on a beaucoup de webinaires qui sont offerts pour la nutrition, la façon d'entretenir vos reins, faire l'exercice physique. Il suffit de vous inscrire sur le site de la Fondation pour recevoir des infolettres. À la Fondation, la recherche est aussi très importante pour aider ces gens là à passer moins de temps en dialyse, ou de ne pas se rendre à la dialyse. Son peut faire de la recherche et faire en sorte que l'insuffisance rénale soit enrayée, qu'on puisse faire autre chose que la dialyse pour survivre, c'est tant mieux , explique Norman Lemieux, le président de la section Abitibi-Témiscamingue de la Fondation du rein.

On a des services ici en région, si les gens ont besoin d'un appareil à pression, on est ouvert à offrir ça, on a aussi des montants d'argent pour par exemple un besoin de transport pour aller à un examen médial à Montréal, on offre ça, il y'a aussi des bourses d'études qui sont données aux gens pour aller à l'école , ajoute le président.

Marcel Laflamme, responsable de la Marche du rein à Rouyn-Noranda, souhaite que l'objectif soit dépassé pour la recherche et l'assistance pour les personnes qui doivent passer par la dialyse. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le président d'honneur de la marche Marcel Laflamme a été greffé il y a 23 ans a bénéficié des services de la fondation.

La marche selon lui est symbolique, mais aide à informer les gens sur cette maladie et de ce qu'offre la fondation à ses membres.

C'est pour sensibiliser les gens à l'importance du don d'organes, et de faire des échanges lors de la marche pour voir que tu peux améliorer ta qualité de vie même avec cette maladie , dit-il.

Il rappelle que les choses se sont beaucoup améliorées en région avec l'ouverture de 4 centres de dialyse. Pour mes premières séances de dialyse, je devait aller à Val-d'Or, raconte-t-il. [Avec cescentres de dialyse], ça permet de rester proches, et tu n'es pas toujours obligé d'être acompoagné pour aller à l'hopital. Ça représenter 13 à 14 heure de dialyse par mois, et dans l'année, ça fait un mois.

Une marche similaire aura lieu dimanche à Val-d'Or. L'an passé, 90 000 dollars ont été amassés par la fondation en région.